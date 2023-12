Wéi de CGDIS mellt, goufen e Samschdeg de Mëtteg 6 Persoune blesséiert, nodeems et op der A13 a Richtung Schengen tëscht dräi Gefierer geknuppt hat.

Géint 13.20 Auer hat et tëscht den dräi Gefierer op der A13 a Richtung Schengen gerabbelt.

Déi 6 Blesséiert goufe vum Samu aus der Stad an den Ambulanciere vun Uespelt, Munneref an Duelem versuergt. Donieft waren d'Pompjeeë vu Réimech, Diddeleng, Esch-Uelzecht a Beetebuerg am Asaz.