Wéi all Joer weise mir Iech um 1. Dag vum neie Joer de groussen RTL-Interview mam Regierungschef, eng Première fir de Luc Frieden.

De Luc Frieden wëll jo net méi Staatsminister genannt ginn, ma huet awer ganz kloer Virstellunge vu senger Roll als Premier. Den Interview ass op ausdréckleche Wonsch vum CSV-Politiker schonn den 18. Dezember opgezeechent ginn, de Luc Frieden hat jo erkläert, dass hien eng kleng Interventioun un der Nues gemaach misst kréien, dat den 19. Dezember. Am Gespréich mam Caroline Mart geet et natierlech ëm déi nei Regierung an hir Zesummesetzung, d’Zesummenaarbecht mat der DP an och all déi grouss a wichteg Dossieren déi ustinn.

Seng Haaptprioritéit ass dass d'Land nees eng wirtschaftlech Relance huet. Bei den Depense vum Staat soll et eng nei selektiv Approche ginn. Et kéint net esou viru goen, dass jiddereen Alles kritt huet. D'Hëllef soll bei deenen ukommen déi se wierklech brauchen.

Bei der grousser Steierreform soll de Finanzminister bannent zwee Joer ee konkrete Plang virleeën. Et wier seng Flicht als Premier, dass do endlech eppes gemaach gëtt.

Am Dossier Logement huet de Premier d'zäitlech begrenzte steierlech Mesurë verdeedegt fir neien Driff beim Investéieren an de bau ze kréien. Et wier hei och wichteg dass d'sozial Kohäsioun net de Biergof geet. Do ginn et ganz breetgefächert Gespréicher

Onëmgängleche Sujet waren d'Renten. Do muss de System grondleeënd hannerfrot ginn. D'Reform viséiert an éischter Linn déi di elo ufänke mat schaffen oder viru kuerzem domadder ugefaangen hunn. Och do soll et eng ganz breet Debatte ginn.

Den Natur- a Klimaschutz wier scho wichteg, ma den Ëmweltschutz kéint awer net iwwert den anere Saache stoen, sou nach de Luc Frieden.