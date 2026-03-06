RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lex Delles iwwer Energiepräisser"Et weist nach eng Kéier, wéi ofhängeg mir sinn“

Pierre Weimerskirch
Lynn Cruchten
De Lëtzebuerger Energie- a Wirtschaftsminister Lex Delles ass aktuell mat op Visitt a Spuenien. Am Interview schwätzt hien iwwer déi rezent Hausse bei Pëtrol a Gas, d'Onsécherheet um Marché an d'Wichtegkeet vun erneierbaren Energien.
Update: 06.03.2026 07:00
© MIKHAIL MORDASOV AFP

Déi rezent Entwécklungen um internationalen Energie-Marché hannerloossen och zu Lëtzebuerg Spueren. Besonnesch d’Hausse beim Diesel a beim Mazout suergen aktuell fir Onrou. “Et mécht mer natierlech Suergen“, seet den Energie- a Wirtschaftsminister Lex Delles um Mikro vum Lynn Cruchten. Zanter e puer Deeg wier d’Situatioun méi akut ginn, mä et misst een d’Lag weider genee analyséieren.

De Lex Delles iwwer d'Resilienz vu Lëtzebuerg an Europa
D’Fro ass kloer: Wéi kënne sech d’EU an de Grand-Duché méi onofhängeg vun Decisioune maachen, déi si guer net kënnen treffen.

Eng vun de groussen Onbekannten ass d’Situatioun ronderëm d’Strooss vun Hormus, eng wichteg Handelsstrooss fir Pëtrol a Gas. Wéi laang do nach eng Blockade bestoe bleift a wéi sech d’Produktioune weltwäit entwéckelen, dat wéisst am Moment keen. Alles anescht wier “Spekulatioun“, esou de Minister. Och Prognosen, ob de Bensinnspräis dauerhaft iwwer zwee Euro kéint klammen, kéint een net maachen.

Fir de Lex Delles läit déi eigentlech Fro méi déif: Wéi kann Europa sech manner ofhängeg maache vun Decisiounen, déi baussent dem Kontinent geholl ginn? “Et weist nach eng Kéier, wéi ofhängeg mir si vun Decisiounen, déi mir net zu Lëtzebuerg an net an Europa huelen.” D’Äntwert dorop gesäit hien an enger konsequenter Investitioun an erneierbar Energien.

Genee aus deem Grond ass hien och mat a Spuenien gereest. Am Kader vun der Visitt vum Grand-Duch beim spuenesche Kinnek gouf en “Memorandum of Understanding“ ënnerschriwwen, dee sech ënner anerem ëm gréngen Hydrogen an de weidere Ausbau vun erneierbaren Energien dréint. D’Zil ass kloer: Europa soll méi onofhängeg ginn an seng eegen Energieversuergung stäerken.

Staatlech Mesuren net ausgeschloss

D’Präisser op den Tankstelle si direkt un de Marché gekoppelt a reagéiere séier op international Schwankungen. Beim Stroum a Gas wier d’Situatioun anescht: Hei géifen d’Akafsstrategië vun de Fournisseuren dozou bäidroen, d’Präisschwankunge méi laangfristeg ofzefiederen. Dat bedeit, datt et net onbedéngt direkt Repercussioune fir d’Stéit gëtt, ausser d’Kris géif sech iwwer eng méi laang Zäit zéien.

Sollt d’ituatioun sech verschäerfen, schléisst de Minister staatlech Mesuren net aus. D’Regierung misst dann hir Responsabilitéit iwwerhuelen a kucken, wéi si de Leit ënnert d’Äerm gräife kéint, fir d’Kafkraaft ze sécheren.

De Lex Delles iwwert den Impakt vum Krich op de Lëtzebuerger Marché.
Wärend d’Präisser op der Pompel duerch de Krich séier klammen, gesäit d’Situatioun beim Gas a Stroum awer anescht aus.

Déi aktuell Entwécklunge si fir den Energieminister en Zeechen, datt Europa seng Energiepolitik weider diversifizéiere muss. Nëmmen esou kéint ee verhënneren, datt international Krisen e groussen Impakt op d’Energiepräisser hunn.

Am meeschte gelies
6. Dag vum Krich am Noen Osten
Libanon mëscht sech an, Pëtrolspräisser klammen, Trump gëtt sech 15 vun 10 Punkten
Video
Sollt Fransouse rapatriéieren
Fliger vun Air France konnt wéinst Rakéitebeschoss net zu Dubai landen
Police
Dat 12 Joer aalt Sophia Vakova gëtt zënter dem Mëttwoch vermësst
Krich am Noen Osten
Luxair-CEO ass "immens houfreg", nodeems iwwer 200 Leit rapatriéiert goufen
Video
Fotoen
15
Naturverwaltung confirméiert
Am Raum Wëntger gouf e Wollef nogewisen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Mat Lëtzebuerger Äppel, Cremant a Wäin
D'Landwirtschaft ass an déi nei Saison gestart
Audio
Fotoen
1
Neit Léiermaterial fir de Fondamental
Mat "MATHI" zu méi Freed a Verständnis an der Mathematik
Audio
Fotoen
0
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
An de leschten 10 Joer: Zuel u Fraen a Parlamenter an der EU ass geklommen
LIVE
Invité vun der Redaktioun (6. Mäerz) - Jasmine Winandy
Déi Jonk Gréng si géint e Social Media-Verbuet fir Jonker
Video
Audio
1
Visitt op Madrid
Groussherzoglech Koppel gouf am spuenesche Palais empfaangen
Video
Fotoen
EU-Léisung als Prioritéit
Social-Media-Verbuet fir Jonker zu Lëtzebuerg
Video
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.