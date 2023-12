Déi Toxinnen, déi dës 3 Exemplaire vun der Charcuterie kéinten enthalen, kënnen neurologesch wéi verdaulech Konsequenzen hunn, no 2 Stonnen bis zu 10 Deeg.

Déi Produite ginn a verschiddene Butteker zu Lëtzebuerg ugebueden.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Rappel : Plusieurs produits de charcuterie de la marque Isla Délice

Présence possible de Clostridium botulinumL'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire rappelle les produits suivants au Luxembourg :

Photo

Nom Les tranchettes aux olives (10 tranches)

Marque Isla Délice

Unité 120 g

Code barre 3512690000149

DLC / DDM 07/01/2024

Lot 33340094

Nom Mousse de volaille

Marque Isla Délice

Unité 160 g

Code barre 3512690005861

Lot lié à date (DLC/DDM) 20/12/2023 / 33260012

27/12/2023 / 33330016

Nom Saveur délice gout bœuf aux olives

Marque Isla Délice

Unité 500 g

Code barre 3512690000842

DLC / DDM 14/05/2024

Lot 33200106

Danger : Présence possible de Clostridium botulinum

Communication du fournisseur :

Grisaillement en surface d'une partie de nos productions, lié à un ingrédient fournisseur non conforme. Cette situation ne permet pas d'exclure un risque Clostridium botulinum

Information :

Le botulisme est une maladie rare qui résulte le plus souvent de la consommation d'un aliment contaminé contenant de la toxine botulique produite par Clostridium botulinum. Cette toxine se développe notamment dans les conserves ou les produits de charcuterie de fabrication familiale ou artisanale pour lesquelles le procédé de stérilisation n'a pas été maîtrisé. Les symptômes apparaissent généralement 12 à 72 heures après l'ingestion d'un aliment contaminé, mais ils peuvent se développer plus précocement ou plus tardivement (2 heures jusqu'à 10 jours). L'intoxication botulique est caractérisée par des signes neurologiques : sensation de vision floue, paupières tombantes, troubles de la parole, difficulté à avaler, sécheresse de la bouche, faiblesse musculaire. Des signes digestifs (constipation, vomissements, diarrhée) accompagnent souvent les signes neurologiques.

Les produits peuvent être distribués par différents points de vente au Luxembourg.

Source d'information : Notification de rappel

Communiqué par : Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.