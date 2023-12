Dat confirméiert e Rapport vum Logementsministère. Besonnesch flagrant ass den Ënnerscheed bei Appartementer déi gebaut ginn.

Do steet bei der Unzuel vun de Venten am Joresverglach e Minus vu ronn 60%. Och d'Präisser weisen no ënnen. Existent Haiser zum Beispill ware ronn 18% manner deier wéi am drëtten Trimester zejoert.

An déi aner Richtung goung et bei de Loyeren. Allerdéngs hunn d'Loyere sech zënter dem zweeten Trimester dëst Joer stabiliséiert. Op 12 Méint gekuckt ass awer e Plus vu ronn 4% ze notéieren.