D'Rettungsekippe vum CGDIS sinn och op de Feierdeeg prett fir ze hëllefen. Op Hellegowend an e Méindeg de Moien fréi op Chrëschtdag si si gebraucht ginn.

E Sonndeg den Owend géint 19.15 Auer gouf et en Accident tëscht dräi Autoen. Op der A13 a Richtung Péiteng tëscht der Gadderscheier an Nidderkuer hat et geknuppt. Eng Persoun gouf blesséiert.

An der Nuecht op e Méindeg huet et um 3 Auer zu Nidderfeelen an der Baaschtnecher Strooss gebrannt. Et blouf beim Materialschued.

Auto op der Kopp gouf et dann nach e Méindeg de Moien um 4 Auer op der Nationalstrooss tëscht Ierpeldeng an Déierbech. De CGDIS mellt ee Blesséierten.