En Dënschdeg géint 23 Auer war an der Rue d'Audun zu Esch-Uelzecht e Feier ausgebrach.

D'Police sicht elo an deem Kontext no Zeien. Wien eppes Verdächteges gesinn oder soss relevant Informatiounen huet, ass gebieden, sech beim Policekommissariat vun Esch ze mellen. Dat ënnert der Telefonsnummer 244 50 1000 oder via Mail.

Iwwerdeems deelt d'Police mat, dass nieft der d'Rue d'Audun och d'Rue Boulevard Prince Henri tëscht der Kräizung mat der Rue Zénon Bernard an der Kräizung mat der Rue Nelson Mandela, viraussiichtlech bis e Mëttwoch am Nomëtteg fir den Trafic gespaart bleiwen.