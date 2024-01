Wéi de CGDIS e Méindeg de Moie mellt, gouf et eng ganz Rei Asätz an der Silversternuecht.

Zu Ierpeldeng ass e Sonndeg den Owend géint 22.40 Auer een Automobilist mat sengem Gefier an e Bam gerannt. Eng Persoun gouf blesséiert. Op der Plaz war ënnert anerem de Samu vun Ettelbréck.

Zu Rëmerschen si da géint 20.30 Auer e Sonndeg den Owend zwee Autoen net laanschtenee komm. Eng Persoun gouf blesséiert.

Zwee Blesséierter gouf et bei enger Kollisioun am Rond-point Gluck e Méindeg de Moie kuerz no Hallefnuecht.

An zu Schëffleng ass en Auto de Rampli erofgaangen. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.

Wéi de CGDIS dann nach mellt, gouf et et an der Nuecht op e Méindeg kuerz no Hallefnuecht eng ganz Rei Asätz wéinst méi klenge Bränn. Zu Bieles huet eng Freedefeier-Batterie gebrannt. Zu Téiteng war et eng Poubelle, zu Féiz en Auto, zu Iechternach eng Pabeierspoubelle an zu Déifferdeng e Gaardenhaischen. An alle Fäll blouf et awer beim Materialschued.