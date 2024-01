D'Héichwaasserzentral ass a Bereetschaft. Déi aktuell meteorologesch Situatioun deit op e potentielle Risk vun Héichwaasser hin.

D'Héichwaasserzentral warnt viru méiglechen Iwwerschwemmungen zu Lëtzebuerg.

D'Meteolux huet fir en Dënschdeg eng Wiederwarnung erausginn. Wéinst zolittem Reen gëllt vun en Dënschdeg Hallefnuecht u bis e Mëttwoch Hallefnuecht eng Alerte Jaune fir dat ganzt Land. Et kënnen tëscht 25 a 35 Liter Reen op de Metercarré falen.

Duerch de Reen wäerten d'Peegele vun de Flëss séier klammen. Am Süde vum Land kéint d'"cote de préalerte" vun der Uelzecht an hiren Nieweflëss en Dënschdeg den Owend iwwerschratt ginn an och d'"cote d'alerte" kéint an der Nuecht op e Mëttwoch iwwerschratt ginn. Un der Sauer zu Dikrech wäert d'"cote de préalerte" viraussiichtlech an der Nuecht op e Mëttwoch iwwerschratt ginn.

Déi aktuell Peegelstänn fënnt een op inondation.lu.

Quantitéit un Nidderschléi fir déi nächst 3 Deeg