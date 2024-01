"Meteolux huet ons confirméiert, dass net nach zousätzlech groussflächeg Schaueren iwwert d'Land wäerten erofgoen", ënnersträicht de Jean-Paul Lickes.

D'Niewegewässer vun der Uelzecht wiere schonn amgaangen ofzeschwëllen. Lokal Schauere kéinten awer ëmmer nach dozou féieren, dass lokal d'Peegele wäerten an d'Luucht goen.

Héichwaasser/Reportage Diana Hoffmann

D'Previsioune vun en Dënschdeg wiere plus-minus esou agetruede wéi erwaart. Op der Ueweruelzecht wier et zu e bëssi manner Héichwaasser komm. Do wäerten d'Peegelen awer nach bis op Miersch e Mëttwoch iwwert de ganzen Dag héich bleiwen. Op der Sauer hätt een en e bëssi méi klengt Héichwaasser. Ma och do géing domat gerechte ginn, dass d'Waasser an deenen nächste Stonnen nach géing relativ héich bleiwen.

D’Musel wäert an den nächsten Deeg awer nach eng Kéier klammen. Mee och do wier net mat engem groussen Héichwaasser ze rechnen. D'Côte de vigilance wäert do wuel e Mëttwoch erreecht ginn. De Moment géing een nach net vun der Prealerte schwätzen an et kéint sinn, dass ee just op der Vigilance géing bleiwen, sou de Jean-Paul Lickes. E Maximum gëtt e Mëttwoch oder an der Nuecht op e Freiden erwaart, mat engem Peegel zu Stadbriedemes tëscht 5,50 Meter a 6 Meter.

Meteolux mellt fir d'Guttland e Mëttwoch am Nomëtten nach eng Kéier vill Reen. Tëscht 5 a 7 Liter de Metercarré, lokal och bis zu 10 Liter a Wandstéiss vu bis zu 75 Kilometer an der Stonn. Nach bis Hallefnuecht gëllt d'Héichwaasserwarnung.

RTL-News: Vill Reen - 19 iwwerschwemmte Gebaier, 4 futtis Fassaden oder Gelänneren a 7 Beem ëmgefall