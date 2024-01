De Wanter huet Lëtzebuerg weiderhi fest am Grëff. Och en Donneschdeg schneit et am ganze Land.

Meteolux hat um Mëttwoch deementspriechend zwou Alerten erausginn. Eng Alerte orange fir den Norde vum Land an eng Alerte jaune fir de Süden. Kuerz viru 7.30 Auer en Donneschdeg de Moie gouf d'Warnung dann op eng Alerte Jaune fir dat ganzt Land erofgesat. Op de Stroosse gouf um fréien Donneschdegmoien nach net iwwerall gestreet. Vun dohier sollt e besonnesch gutt oppassen, wann ee mam Auto ënnerwee ass. Op verschiddene Plaze geet et aktuell nëmme schlecht oder guer net weider. De Wanter huet Lëtzebuerg weider am Grëff (18.1.24)

