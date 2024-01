Den 2. August zejoert war et an der Rue de Bonnevoie am Garer Qaurtier an der Stad zu enger kierperlecher Ausernanersetzung komm.

D'Affer gouf hei vu 4 Persoune geschloen an duerno mat engem Messer blesséiert. An dësem Zesummenhang sicht d'Police elo no de Persounen, déi op dëse Fotoen ze gesi sinn. Wien Informatiounen iwwert dës Leit huet, ass gebieden, sech bei der Stater Police ze mellen. Dat ënnert der Telefonsnummer 244 40 1000 oder via Mail.