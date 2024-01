Den Didier Reynders presentéiert an der Chamber de Rapport iwwert de Rechtsstaat am Grand-Duché an an der EU.

Zejoert hat hien an deem Kader begréisst, datt duerch d'Verfassungsreform, d'Onofhängegkeet vun der Justiz hei am Land géif verbessert ginn. An de Recommandatiounen fir dëst Joer steet ënnert anerem, datt d’Chamber weider u méi Transparenz soll schaffen.