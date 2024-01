De 14. Januar koum et tëscht 21 an 22 Auer zum Accident, dat op der Kräizung vun der rue Henri VII mat der Avenue Pasteur.

Dobäi ass de Cyclist gefall a gouf dobäi liicht blesséiert.

An dësem Zesummenhang sicht d'Police no weideren Informatiounen zu Oflaf vum Accident. Zeie vum Virfall solle sech dohier bei der Police vun der Stad Lëtzebuerg per Telefon mellen (+352) 244 401 000, oder iwwer E-Mail u police.luxembourg@police.etat.lu.