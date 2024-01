An der Nuecht op op Méindeg gouf e Falschfuerer op der A6 gemellt, dat op der Héicht vu Koler.

Eng Policepatrull konnt de de gesichte Won kuerz Zäit drop op der Aire de Berchem untreffen. De Chauffer gouf e puer mol opgefuerdert aus dem Auto ze klammen, huet dat awer refuséiert. En huet nämlech de Contraire gemaach an huet probéiert ze flüchten. Dobäi ass e mat sengem Gefier an e geparkte Policewon gerannt. Et gouf kee blesséiert an de Beamten ass et schlussendlech gelongen de Chauffer z'immobiliséieren.

E gouf op Uerder vum Parquet festgeholl.