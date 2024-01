Vum 1. Abrëll u wäert den Tom De Block d'Geschécker vu Google Lëtzebuerg a Google Belgique leeden.

Hien iwwerhëlt vum aktuelle Country Manager Thierry Geerts, dee Google BeLux no 12 Joer un der Spëtzt verléisst. Wéi et an der Matdeelung vu Google heescht, géif den Thierry Geerts nei Erausfuerderunge sichen.

Den Tom De Block ass elo schonn zanter bal 10 Joer bei Google, wou hien den Ament nach d'Venten an der Belsch an zu Lëtzebuerg geréiert.