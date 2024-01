Déi nei Regierung ass nach keng 100 Deeg am Amt, ma e Mëttwoch hu scho véier Oppositiounsparteie sech zesummegedoen, fir Mëssstänn ze bekloen.

Hannergrond ass d'Heescheverbuet an der Stad. Et géing hei net ëm politesch Divergenze goen. D'Regierung misst d'Gewaltentrennung an d'Hierarchie des normes respektéieren. Ma déi nei Regierung géing de Staat an d'Institutiounen ënnergruewen, esou d'fréier Inneministesch an LSAP-Fraktiounscheffin Taina Bofferding.

Extrait Taina Bofferding

"Et geet elo duer a mir froen eis: Wou ass de Premier an der ganzer Geschicht? Mir verlaangen, dass mëttlerweil mat all deem, wat um Dësch läit, mat all deem, wat gewosst ass, dass de Premier hei endlech Stellung hëlt a Faarf bekennt. Déi Vogelstrausstaktik vum Här Fridden, déi fonctionéiert net a virun allem akzeptéiere mer se net weiderhin. Oder steet den neie Luc och fir en neit Verständnis vum Rechtsstaat? Ass dat vläicht en neien Ëmgang vun der Regierung mat de Geriichter? Mä virun allem interesséiert eis: 'Wat seet eigentlech de fréiere Justizminister Luc Fridden zu all deem, wéi mer et haut hei virfannen?'"

Kritik kënnt vu Vertrieder vun Déi Lénk, de Piraten, der LSAP an deene Gréngen. / © Domingos Oliveira

Et géingen zwou Méiglechkeete ginn: d'Heescheverbuet zréckzéien oder eng kloer gesetzlech Basis schafen. D'Oppositiounsparteien hunn awer gläichzäiteg drop higewisen, datt en allgemengt Heescheverbuet net am Aklang mam internationale Recht wier.

Kritik gouf et nieft dem Inneminister Léon Gloden an dem Premierminister Luc Frieden och un der Justizministesch Elisabeth Margue, déi an dëser Affär keen dréngenden Handlungsbedarf gesäit.