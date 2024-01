Op der N3 tëscht Alzeng an dem Schlammestee koum et e Freideg géint 13.45 Auer zu engem Accident.

Ee Camion war vun der Strooss ofkomm an ass am Gruef op der Säit gelant. Aktuell ass nach eng Spuer gespaart an d'Police ass op der Plaz. Esoulaang d'Biergungs- an Opraumaarbechte lafen, ass op dëser Plaz Virsiicht gebueden.