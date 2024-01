Nodeems et op der A4 a Richtung Stad op der Héicht vu Leideleng zu engem Accident koum, sicht d'Police no eventuellen Zeien oder dem involvéierte Chauffer.

En Auto war hei an d'Leitplank geknuppt an an deem Zesummenhang gëtt elo no engem groe Volvo, Modell V60, mat lëtzebuergescher Plack gesicht. Blesséierter soll et keng ginn hunn.

Wien eppes iwwer d'Entstoe vum Accident weess soll sech bei der Verkéierspolice op der Nummer (+352) 244175200 oder per Mail un upr.sia@police.etat.lu mellen.