An der Stad ginn e Freideg och Erwuessener liichten, allerdéngs aus engem anere Grond.

"Liichtegoen fir d’Heescherten", nennt sech eng Aktioun, déi vun enger onofhängeger Associatioun organiséiert gëtt, ma awer vun enger Rëtsch Acteuren aus der Politik- a Sozialwelt ënnerstëtzt gëtt. Mat derbäi si beispillsweis d'Gewerkschaften OGBL an LCGB, Parteie wéi d'LSAP, déi Gréngen, d'Piraten, déiLénk a Fokus. Och Médecins du monde an d'Mënscherechtskommissioun ënnerstëtzen d'Aktioun. Um 5 Auer wëll ee sech um Knuedler versammelen an da symbolesch virun den Inneministère trëppelen. D’Revendicatioun ass kloer: D'Heescheverbuet soll annuléiert ginn.

En Donneschdeg huet d’Justizministesch Elisabeth Margue jo confirméiert, dass een nach am Laf vum Joer de Code pénal wéilt ëmänneren, fir Rechtskloerheet ze schafen. Dobäi soll déi einfach Heescherei net op nationalem Niveau verbuede ginn, allerdéngs sollen d'Gemenge kënnen zu verschiddenen Zäiten an op verschiddene Plazen d'Mendicité simple limitéieren.

Bis legiferéiert ass, gëllt awer weider dat aktuellt Stater Reglement.

Police-Patrullen aus dem ganze Land ofgezunn, fir Verbuet ëmzesetzen

D'Tageblatt wëll dann gewuer gi sinn, dass insgesamt ganzer 176 Police-Patrullen aus dem ganze Land aktuell an der Stad mat am Asaz sinn, déi temporär aus anere Kommissariater ofgezu ginn, fir eben bei de Kontrollen vum Heescheverbuet an dem Ëmsetzen vum Aktiounsplang fir ëffentlech Sécherheet ze hëllefen. All d’Regioune géifen sech dofir ofwiesselen. Dat wier emol bis Enn Februar virgesinn, mä Police-intern géif een dervun ausgoen, dass dat esou bleift, bis den Artikel 42 aus dem Stater Police-Reglement bestoebleift.

Datt de Kanner hire Liichtmëssdag wéinst dem Heeschebverbuet an d'Waasser soll falen, ass iwwerdeems e Gerücht. Liest hei de ganzen Artikel.

