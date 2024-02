Dat huet den Aussen- a Kooperatiounsminister Xavier Bettel um Dënschdeg de Mëtteg am Laos matgedeelt.

Dës Entscheedung huet ee getraff, wéi de Xavier Bettel e Kontrakt mat engem Putschist am Niger ënnerschreiwe sollt.



Xavier Bettel: "Mir sinn ëmmer solidaresch, wa Partner do sinn, mee awer och just, wann ee mat deenen och schwätze kann. Ech schwätze net mat enger Mauer, wou ech mol keng Fënster kann opmaachen. Mir ënnerstëtzen net eng Regierung mat Putschisten."



Projete mat ONGen sinn dovunner net betraff.

Dës Decisioun gëllt och just fir déi aktuell Situatioun. Sollt sech do eppes änneren a stabiliséieren, da kéinte bilateral Projete rëm verlängert ginn.

Xavier Bettel: "Ech wëll och net, dass eis Kooperatiouns-Leit op der Plaz musse mat 6 Sécherheetsmänner ronderëmlafen an all Dag hiert Liewe fäerte mussen"