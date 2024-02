Den Trafic riskéiert e Mëttwoch nees an der Géigend vu Schengen méi lues ze goen.

Um 10 Auer wäerten d'Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren zesummen mat hiren Homologen aus der Groussregioun am Dräi-Länner-Eck d'Grenz blockéiere mat enger Maniff. De Message ass fir Bréissel geduecht: d'EU géing artifiziell Grenze kreéieren an dofir fuerderen déi Jonk eng eenheetlech a fair europäesch Agrarpolitik. Et missten déi selwecht Reegelen a Konditioune fir d'Baueren a ganz Europa gëllen déi raisonnabel an ëmsetzbar wieren.

Et gëtt mat 250 Participante gerechent. D'Landjugend wéilt och kee Chaos provozéieren. Dofir hätt een d'Maniff fir 10 Auer ugesat, wann de Gros vum Beruffstrafic laanscht ass.