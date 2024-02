475 Fleegefamillje ginn et am Land, mee et bräicht een der Duebel sou vill, fir datt d'Kanner net méi an Institutioune misste placéiert ginn.

Dat seet d'Associatioun "Fleegeeltere Lëtzebuerg", déi d'Interessi vun de Fleegekanner a -Famillje vertrëtt. Datt hei am Land 60 Prozent vun de placéierte Kanner a Foyeren si, hätt domat ze dinn, datt net genuch gemaach gëtt, fir nei Familljen ze rekrutéieren.

De Statut vu Fleegefamillen ass ongekläert / Claudia Kollwelter

Der Presidentin vun der Associatioun "Fleegeeltere Lëtzebuerg" Mireille Molitor no, géifen einfach keng Beméiunge gemaach ginn, fir de richtege Kader ze schafen an domat fort ze komme vun de villen institutionelle Placementer. Ëmmer rëm géif op d'Reform vum Jugendschutzgesetz verwise ginn, mee och mat där géifen d'Konditioune sech net verbesseren:

"Et wäert eng grouss Reform vun der Autorité parentale ginn, wou an Zukunft d'Fleegefamillje just nach d'Acts usuels kënnen decidéieren, fir déi aner brauch een ëmmer eng Ënnerschrëft vun den zwee Hierkonftselteren. Dann wäert et Ännerunge bei der Pensiounskeess ginn a beim Accès zur Justiz. Grouss Ännerungen, déi eise Liewensalldag nohalteg prägen a vill méi komplizéiert maachen."

Et hätt een d'Gefill, absolut net wäertgeschat ze ginn. D'Associatioun huet kloer Fuerderungen:

"D'Fleegeeltere misste gläichgestallt gi mat Adoptivelteren, e Congé d'accueil a Congé parental ze gutt hunn. Eise Statut misst och gekläert ginn, well deen de Moment just op puerem Benevolat baséiert a mer absolut keng gesetzlech Sécherheeten hunn."

Et géif u Sensibilisatioun a Rekrutement feelen. D'Associatioun bedauert och, datt vum Educatiounsministère zanter 2016 keng Campagne méi gemaach gouf.

Dat hätt domat ze dinn, datt eng grouss Campagne kee Sënn géif maachen, bis dat neit Jugendschutzgesetz a Kraaft ass, seet den Office national de l'enfance.

Déi nächst Campagne wier geplangt, wann d'Reform bis gestëmmt ass, erkläert d'Direktesch vum ONE, Michèle Bressanutti:

"Mee mir sinn awer permanent mat méi klenge Sensibiliséierungscampagnen amgaang, Bouche à oreille, um Internetsite, Brochuren à jour sëtzen a Leit ze sensibiliséieren, déi mat Kanner am Kontakt sinn, Kannerdokteren a Klinicken zum Beispill."



Et kéint een eng Fleegefamill och net mat enger Adoptivfamill gläichstellen, well d'Objektiver nu mol anerer wieren. D'Zil vun engem Kand, wat placéiert ass, ass datt et just temporär an enger Fleegefamill ënnerkéim. Wat d'Placementer ugeet, kéint een net generaliséieren, well all Fall vun engem Kand, wat placéiert muss ginn, anescht wier. D'Zil wier et awer ëmmer, sou mann wéi méiglech Kanner mussen ze placéieren:

"Datt een ambulant Interventiounen en place sëtzt an den Herkunftsfamilljen, wat eng Prioritéit vun der neier Regierung ass, den Ausbau vun den ambulante Mesuren. An engem preventive Gedanke ginn automatesch d'Placementer erof."

Sou nach d'Direktesch vum Office national de l'enfance.