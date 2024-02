25% vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg am Beräich vun der Fuerschung aktiv sinn, si Fraen. Nach ëmmer eng kloer Minoritéit an deem Beräich.

Eng Moyenne, déi souwuel méi niddereg ass, wéi déi um europäeschen Niveau, grad ewéi um internationalen. Den 11. Februar ass de Fraen a Meedercher an der Wëssenschaft gewidmet. Mir hunn an deem Kader zwou Fuerscherinnen getraff, déi fir d’Uni Lëtzebuerg schaffen a stellt eis och déi nei Campagne vir, déi jonk Meedercher soll motivéieren e Wëssenschaftsberuff ze léieren.

D’Aurélia Chenu schafft an der theoretescher Physik an der Quantemechanik. Zesumme mat hirem Team probéiert se Modeller auszeschaffen fir d'Welt op der Quanteskala besser ze verstoen an Iddien ze bidden, fir Quanten-Technologien z'entwéckelen. Onofhängeg vun hirem Projet, wollte mir vun der Fra wëssen, firwat si sech fir e wëssenschaftleche Beruff entscheet huet.

D'Prof. Dr. Aurélia Chenu, Theoretikerin an der Quantephysik: "Moi personnellement, j'ai toujours voulu comprendre. Alors comprendre le monde, il y a beaucoup de choses, C'est vraiment pour ça. Bon, qu'on soit sous-représentée, ça ne m'a jamais dérangée. Je dois dire que je n'ai jamais souffert du fait d'être une femme en physique."

Eng weider staark Fra, déi sech vum ontypesche Wee, dee si ageschloen huet, net wollt ofbrénge loossen ass d’Gabriela Retamales. Déi gebierteg Chilenin huet en Diplom als Ingenieurin a mécht aktuell en Doktorat am LCSB, dem Lëtzebuerger Zenter fir systemesch Biomedezin. D'Haaptiddi vun hirem Projet ass et mathematesch Modeller ze benotzen fir z’erklären, wéi Genen an enger Zell mateneen interagéieren.

D'Gabriela Retamales, Doktorandin am Beräich Biomedezin: "Meng Elteren soten ëmmer, Du kanns maache wat’s de wëlls. An dunn hunn Ingenieur geléiert, awer ech hat ëmmer d'Biologie gär, wat vläit méi sou eng Meedche Säit vun der Wëssenschaft ass. An ech hunn et fäerdeg bruecht déi zwee ze verbannen, an dat mécht mer all Dag Spaass."

Wourunner läit et hirer Meenung no, dass sech méi Jonge wéi Meedercher fir Fuerschung a Wëssenschaft intresséieren?

"Ech mengen vu Klengem u kréien Meedercher gesot anescht ze sinn. Si musse just dat Gefill vermëttelt kréien an dru gleewen, datt se gutt genuch sinn, schlau genuch an datt se all Aarbecht kënne maachen, déi se wëllen. An et muss een hinnen déi Beruffer och weisen."

D'Aurélia Chenu: "On parle souvent du leaky pipeline, c'est-à-dire qu'il y a des femmes jusqu'à un certain temps et puis après, elles partent. Alors, en physique, c'est vrai qu'elles ne sont même pas là au début. Il y a beaucoup de beauté en physique. Donc, je pense que pour les femmes, bon, c'est particulier. Ça peut être très intéressant. Et juste d'essayer d'avoir cette passion, c'est vraiment ce qu'on a besoin pour rester en physique."

D’Aurélia an d’Gabriela sinn och Deel vun der neier Sensibiliséierungscampagne, déi vum Ministère fir Gläichstellung an Diversitéit an Zesummenaarbecht mat Research Luxembourg lancéiert gouf.

6 Fraen, déi a verschiddenen Domainer an der Recherche a Wëssenschaft zu Lëtzebuerg aktiv sinn ginn a Videoen portraitéiert. D’Campagne leeft vum 11. Februar bis den 8. Mäerz.