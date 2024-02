De mëttlerweil Ex-Direkter vun der Beschäftegungsinitiativ ProActif François Georges soll aus senger Gewerkschaft ausgeschloss ginn.

Wéi den LCGB en Donneschdeg matdeelt, hätt den Exekutivbüro decidéiert eng deementspriechend Prozedur ze lancéieren. D'Behuelen an déi rezent Aussoe vum François Georges wieren net kompatibel mat de Wäerter an dem Engagement vum LCGB a wieren der Aarbecht vun enger Persoun, déi an der Sozialwirtschaft schafft, net wierdeg.

De François Georges war d'lescht Woch mat Effet immédiat als Direkter vu ProActif entlooss ginn. RTL-Informatiounen no geet et ëm Aggressiounen a Feelverhale géigeniwwer eenzele Persounen.