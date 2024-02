Zu Bréissel sollen e Mëttwoch Vetrieder vun de 27 EU-Staaten iwwert dat europäescht Liwwerkettegesetz ofstëmmen.

Dëst soll Entreprisen a Saachen Nohaltegkeet an dem Respekt vu Mënschen- an Aarbechtsrechter responsabiliséieren. Den Text ass ëmstridden. Däitschland zum Beispill fäert ëm d'Kompetitivitéit vun de mëttelstännege Betriber, duerch ze vill Bürokratie.

D'Positioun vu Lëtzebuerg am Dossier schéngt net ganz kloer.

De Jean-Louis Zeien, vun der "Initiative pour un devoir de vigilence", huet am RTL-Moiesjournal, ënnerstrach, datt d'Regierung dësen historeschen Ament net dierft verpassen, wou et ëm eng Responsabiliséierung vun der Ekonomie am bei de Mënscherechter geet. Als Member vum UN-Mënscherechtsrot wier et ëmsou méi wichteg, datt Lëtzebuerg d'Geleeënheet notzt.

De Jean-Louis Zeyen iwwer d'Lëtzebuerger Responsabilitéit beim Liwwerkettegesetz

Datt d'Finanzplaz Lëtzebuerg duerch d'Liwwerkettegesetz géif Nodeeler kréien, léisst de Jean-Louis Zeyen net gëllen. D'Fongenindustrie wier net méi concernéiert a bei den Holdingen géife jo dann déi nämmlecht Reegelen och op aneren Finanzplazen ewéi Irland, Zypern oder Holland gëllen. Et géifen och nëmmen 218 vun dausenden Holdingen zu Lëtzebuerg ënnert Liwwerkettegesetz falen.