Eigentlech sollt e Mëttwoch an der Chamber eng Petitioun, déi fuerdert, datt Lëtzebuerg aus der WHO austrëtt.

D'Petitionärin huet awer a leschter Minutt decidéiert, net ze kommen. D'Tania Hoffmann hat an hirer Petitioun gefuerdert, datt Lëtzebuerg aus der Weltgesondheetsorganisatioun austrëtt an d'Verhandlungen iwwer Ännerunge vun den internationale Gesondheetsvirschrëften direkt gestoppt ginn. Ganzer 4.733 Ënnerschrëfte krut d'Petitioun.

Obwuel d'Petitionärin nach en Dënschdeg via Mail confirméiert huet, datt si e Mëttwoch op de Krautmaart kéim, huet si sech dat wuel erëm anescht iwwerluecht an och just via d'sozial Medie matgedeelt, datt si awer net wëlles hätt, ze kommen. No 10 Minutten gouf deemno an der Plenière decidéiert, d'Sëtzung ofzebriechen, fir déi net just d'Deputéiert, mee och d'Gesondheetsministesch Martine Deprez op de Krautmaart komm waren.

D'Petitionärin huet e Mëttwoch de Moien en oppene Bréif un d'Press geschriwwen, an deem si ënnert anerem erkläert, datt et vun Ufank un net hiert Zil gewiescht wier, wärend 10 Minutte mat den Deputéierten, Kommissiounsmemberen an der Ministesch ze debattéieren, esou wéi et bei all de Petitiounen an der Chamber virgesinn ass. Dës Dauer géif bei Wäitem net duergoen. D'Petitionärin schreift dann och nach, dass si gär op den Debat invitéiert gi wier an net convoquéiert.