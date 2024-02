E Mëttwoch den Owend gouf d'CSV-Lëscht fir d'Europawalen presentéiert, déi vum Nationalrot vun der Regierungspartei am Stater Convict guttgeheescht gouf.

Ugefouert gëtt d'Lëscht vum Duo Wiseler-Hansen.

De Christophe Hansen war 2019 mat knapp 63.000 Stëmmen national gesinn deen Zweetbeschtgewielten a sëtzt aktuell an der Chamber. Hien ass proposéiert fir de Poste vum EU-Kommissär.

Déi 62 Joer al Isabel Wiseler-Lima ass aktuell am Europaparlament a geet also nach emol als Co-Spëtzekandidatin mat an d'Course, dat nieft der 29 Joer aler Martine Kemp, déi fir de Christophe Hansen an d'Europaparlament nogeréckelt war.

Nieft dësen dräi bekannten Nimm sinn dann dräi nei Gesiichter an zum Deel Polit-Newcomer op der CSV-Lëscht:

déi 31 Joer al Käler Gemengeconseillère Mélanie Grün,

de 53 Joer ale Kielener Gemengerotsmember Guy Breden

an den 29 Joer jonke Rousperter Metty Steinmetz, deen an der CSJ-Osten aktiv ass.

2019 koum d'CSV mat hirer EU-Lëscht op 21% vun de Stëmmen, sou datt d'Partei zanterhier zwee Deputéiert stellt. Och d'DP war mat zwee Deputéierten am EU-Parlament vertrueden a war identesch och op 21% komm.