European Energy Award Gold
15 lëtzebuergesch Gemenge fir hir Klima- an Energiepolitik ausgezeechent
© klima-agence.lu
Zu Saas-Fee an der Schwäiz goufen déi 15 Gemengen op internationalem Niveau mam European Energy Award Gold belount.
Dat deelt d'Klimaagence mat. Am ganze kruten 58 Gemengen aus Däitschland, Frankräich, Liechtenstein, Lëtzebuerg, Éisträich an der Schwäiz déi Auszeechnung fir hiren Engagement am Klimaschutz.
Gold kritt eng Gemeng dann, wa se méi ewéi 75 Prozent vun de méigleche Mesuren ëmgesat huet fir de Klimaschutz an d'Energieeffizienz ze steigeren. Zu de 15 ausgezeechente lëtzebuergesche Gemenge gehéieren nieft der Stad Lëtzebuerg ënnert anerem och Esch-Uelzecht, Biekerech, Clierf a Wolz.
