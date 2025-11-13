D'LSAP proposéiert Mesure fir méi sozial Gerechtegkeet
© Marc Hoscheid
"Aarmut ass kee Schicksal, mee eng Ongerechtegkeet!", esou huet d'LSAP-Fraktioun eng Pressekonferenz um Donneschdegmoien iwwerschriwwen.
D'Fraktiounspresidentin Taina Bofferding huet dobäi net mat Kritik un der Sozialpolitik vun der CSV-DP-Regierung gespuert.
Den Aarmutsrisiko géing bei 18,1 Prozent leien an och vill Leit, déi schaffe ginn, kréichen d'Enner net beieneen. D'Urgence wier awer nach net bei der Regierung ukomm. Dat géing schonn eleng d'Tatsaach weisen, datt den annoncéierte Plang géint d'Aarmut nach ëmmer net presentéiert gouf.
Et géing och opfalen, datt am Budget fir dat nächst Joer keng Sue fir konkret Mesure virgesi wieren. D'LSAP géing beim Kampf géint d'Aarmut ënnert anerem dorobber setzen, Ongläichheeten ofzebauen, zum Beispill an de Beräicher Educatioun, Logement a Steieren.
Déi Ongläichheete kéint de fräie Marché net eleng besäitegen, mee do misst de Staat agräifen.
Am Beräich Logement sinn e puer vun de konkrete Mesuren, déi d'LSAP proposéiert, eng verflichtend Quot vun op d'mannst 20 Prozent fir abordabelt Wunnen an de Gemengen, d'Fërderung vun alternative Wunnmodeller – zum Beispill intergenerationell Wunngemeinschaften – an ee bessere Schutz vu Locataire géint Kënnegunge bei "virgetäuschte" Besoins personnels.