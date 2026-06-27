RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

De CGDIS melltAacht Blesséierter am Stroosseverkéier an de leschte Stonne, Samu war zweemol am Asaz

RTL Lëtzebuerg
Am Lokale mellt de CGDIS fënnef Accidenter op eise Stroossen. Zweemol hunn d'Pompjeeën och missen ausrécken, fir Feier ze läschen.
Update: 27.06.2026 07:44
© CGDIS

E Freideg géint 17:40 Auer krut en Auto op der Tréierer A1 e Moto ze paken, eng Persoun gouf blesséiert. Tëscht Réiser an Alzeng si kuerz no 18 Auer zwee Autoen net laanschtenee komm. Och hei gouf eng Persoun verwonnt. Direkt véier Blesséierter gouf et um 18:30 Auer op der Nationale tëscht dem Waldhaff a Gonnereng. Dräi Autoe waren hei am Coup.

Eng Persoun gouf verwonnt, wéi géint 20:30 Auer e Freideg den Owend en Auto tëscht Folkendeng an der Reisermillen accidentéiert ass. Géint 2 Auer an der Nuecht op e Samschdeg gouf dann nach ee Foussgänger tëscht Leideleng-Gare an dem Gréiwelsser Haff ugestouss a blesséiert. An dësen zwee Fäll gouf och ee Samu op d'Plaz geruff.

Nieft de Verkéiersaccidenter goufen d'Rettungsekippen och geruff, fir e Feier an engem Haus an der Rue de la Montagne zu Hamm ze läschen. En Daach huet hei gebrannt. An tëscht dem Hunnebuer a Reckeng hat et ugefaange mat brennen, well de Blëtz ageschloe war. Hei ass kengem eppes geschitt.

Am meeschte gelies
Wéinst der Hëtzt
Schoulen änneren de Programm: Den Iwwerbléck
CGDIS deelt mat
Ronderëm d'Stad gouf et däitlech méi Asätz wéinst dem Reen
Kierchbierg an CHL als Alternativen
Urgence vun ZithaKlinik e Freideg wéinst techneschem Problem zou
A1 Richtung Stad
Accident um Freideg de Mëtteg huet fir Stau vu puer Kilometer gesuergt
Fotoen
SEW
Bei Ëmfro koum eraus: Am Schnëtt sinn an de Klassesäll hei am Land 32,21 Grad
Weider News
Nei Plattform vun der Croix-Rouge
Et sinn nei Forme vum Benevolat entstanen
Fotoen
0
Background am Gespréich (27. Juni)
Hëtztwell zu Lëtzebuerg
Video
0
14 Mol waren d'Ekippe vum CGDIS e Freideg am Asaz, well Beem oder Äscht erofgefall sinn.
CGDIS deelt mat
Ronderëm d'Stad gouf et däitlech méi Asätz wéinst dem Reen
Eeler Leit schützen
Plan Canicule am Altersheem zu Réimech
No Réckzuch vu Lactalis-EKABE
Fir Baueren a Politik schéngt d’Luxlait déi beschte Pist
Video
Vill Accidenter an eng Partie Bränn
E Freideg an der Mëttesstonn respektiv am fréien Nomëtteg goufe 5 Leit bei Accidenter blesséiert
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.