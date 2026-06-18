En Donneschdeg de Moien um 03:20 Auer koum et zu Dikrech um Ale Waasser zu engem Abroch an engem Camper. Hei ass e Mann iwwert den Daach an de Camper erakomm. Eng Patrull vun der Police war séier op der Plaz a konnt den Täter nach am Gefier, an dat hien erageklommen ass, stellen.
Am Kader vu weideren Ënnersichunge konnt d'Persoun dann och nach mat weideren Abréch an e Gebai an an en Auto a Verbindung bruecht ginn. Op Uerder vum Parquet gouf de Mann festgeholl a koum en Donneschdeg am Nomëtteg virun den Untersuchungsriichter.