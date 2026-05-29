RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CGDISAccidenter zu Eech an op der Aire de Wasserbillig, Daach vun Haus zu Schieren a Brand

RTL Lëtzebuerg
Am Laf vun e Freidegmoien haten d'Rettungsekippe vum CGDIS nees eng Rei Asätz.
Update: 29.05.2026 11:35
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira
© Domingos Oliveira

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Kuer no 4 Auer gouf et en Accident zu Eech an der Beggener Strooss. En Auto ass hei an e puer geparkt Gefierer gerannt, woubäi eng Persoun blesséiert gouf. D'Stater Secouriste waren am Asaz.

Um 6 Auer gouf dann eng Persoun blesséiert, wéi sech op der Aire de Wasserbillig zwee Autoen ze pake kruten. D'Pompjeeën an d'Secouriste vu Mäertert waren hei am Asaz.

Géint 8:15 Auer dann e Feier am "Neie Wee" zu Schieren. Den Daach vun engem Haus, un deem geschafft gëtt, hat gebrannt. D'Strooss war wärend de Läschaarbechte gespaart, Blesséierter gouf et keng.

Am meeschte gelies
Krisesëtzung aberuff
Vun 2027 u keng Lëtzebuerger Mëllech méi an EKABE-Produiten?
76
EKABE-Annonce
"Domadder hat kee gerechent"
Video
66
Suite Affär Wilmes
De Parquet huet eng preliminär Enquête géint den Dokter Wilmes opgemaach
Koplescht
Neie PAG stierzt d’Briddeler "Berliner Mauer"
Fotoen
9
Lëtzebuerger Ausseministère confirméiert
Lëtzebuerger Ambassadeur vu Russland fir eng Entrevue aberuff
Weider News
Huet Passanten op engem Tramsarrêt ugepöbelt
Alkoholiséierte Mann koum no enger Kontroll an den Arrest
Koum mat Blessuren an d'Spidol
Chauffer vun E-Trottinett kollidéiert ënner Drogenafloss mat Camionnette
Am Hôpital Intercommunal zu Stengefort
Preventiounsmesure géint Hëtzt am Alter
Video
Fotoen
1
Dëst ass e Symbolbild.
Indextranche erfält op den 1. Juni
Paien a Pensioune klammen ëm 2,5%
32
Eng Première fir Lëtzebuerg
Op der Toodlermillen bedreift de Staat elo ee Camping
Video
Audio
Fotoen
1
Invité vun der Redaktioun (29. Mee) - Claude Seywert
Investissementer gi méi deier, de Stroum awer net
Video
Audio
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.