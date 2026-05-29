De Parquet vu Lëtzebuerg huet matgedeelt, datt eng 43 Joer al russesch Fra a Portugal festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert gouf. Si steet am Verdacht, tëscht 2020 an 2026 en organiséierte Prostitutiouns- an Escortreseau zu Lëtzebuerg geleet ze hunn.

Den Ermëttlungen no hätt si iwwer Internetsäiten ëm déi 40 Fraen, virun allem aus der Ukrain a Russland, fir Prostitutioun zu Lëtzebuerg rekrutéiert. D’Frae sollen a Wunnengen an Hoteller sexuell Servicer ugebueden hunn, woubäi en Deel vum Geld un d’Organisatioun gaangen ass.

D’Justiz ermëttelt ënner anerem wéinst Mënschenhandel, organiséierter Kriminalitéit, schwéierem Proxenitismus a Geldwäsch. D’Profiter aus dësen Aktivitéite kéinten iwwer 500.000 Euro leien. D’Instruktioun leeft weider, dobäi gëllt fir déi beschëllegt Persoun Onscholdsvermuddung.

D'Schreiwes am Detail

Communiqué de presse du parquet de Luxembourg : Arrestation au Portugal d’une personne suspectée d’être impliquée dans un réseau de prostitution et de trafic d’êtres humains

(29.05.2026)

Le parquet de Luxembourg souhaite apporter certaines précisions à la suite d’informations relayées récemment dans la presse portugaise concernant l’arrestation, au Portugal, d’une femme faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires luxembourgeoises.

L’arrestation a été effectuée par les autorités portugaises à la suite de l’émission de ce mandat d’arrêt européen dans le cadre d’une enquête judiciaire dirigée au Luxembourg. Il s’agit en effet d’une affaire luxembourgeoise instruite par les autorités judiciaires luxembourgeoises, avec le concours des services d’enquête compétents.

Jusqu’à présent, le parquet de Luxembourg n’avait pas communiqué publiquement sur ce dossier, certaines investigations importantes étant toujours en cours au Luxembourg. Selon les autorités judiciaires luxembourgeoises, une communication prématurée était susceptible de porter atteinte au bon déroulement de certaines mesures d’enquête et, plus généralement, à la manifestation de la vérité.

Le présent communiqué intervient dès lors que la personne concernée a désormais été extradée vers le Grand-Duché, entendue par les enquêteurs de la Police judiciaire luxembourgeoise et présentée à un juge d’instruction, lequel a procédé à son inculpation dans le cadre de l’information judiciaire ouverte et a décerné un mandat de dépôt.

L’enquête porte notamment sur des faits présumés de participation à une organisation criminelle, de traite des êtres humains, de proxénétisme aggravé et de blanchiment d’argent.

Selon les éléments actuellement recueillis dans le cadre de l’instruction, la personne mise en cause, de nationalité russe et âgée de 43 ans, est soupçonnée d’avoir dirigé, entre 2020 et 2026, un réseau structuré de prostitution et d’escorting opérant sur le territoire luxembourgeois. Elle aurait recruté, notamment par l’intermédiaire de sites Internet, une quarantaine de femmes, principalement de nationalité ukrainienne et russe à des fins de prostitution au Luxembourg.

Les victimes présumées auraient été amenées à fournir des prestations sexuelles dans différents appartements et chambres d’hôtel, les revenus générés devant ensuite être partiellement reversés à l’organisation.

Les investigations financières actuellement en cours laissent supposer que les profits retirés de ces activités illicites pourraient dépasser de loin le demi-million d’euros.

Le parquet tient à souligner que les infractions liées à la traite des êtres humains et à l’exploitation de la prostitution constituent une forme particulièrement grave de criminalité organisée. Derrière les qualifications pénales se trouvent avant tout des réalités humaines particulièrement lourdes, marquées par des situations de vulnérabilité, d’emprise et d’exploitation de personnes fragilisées.

La traite des êtres humains demeure un phénomène criminel préoccupant au niveau européen et international. Les réseaux impliqués exploitent fréquemment la précarité, l’isolement ou encore la détresse de personnes vulnérables afin d’en tirer un profit financier considérable. La lutte contre ce type de criminalité constitue dès lors une priorité des autorités judiciaires et policières luxembourgeoises.

Le parquet souligne également l’importance de la coopération judiciaire et policière dans ce type de dossier transfrontalier, laquelle a permis l’exécution du mandat d’arrêt européen et la remise de la suspecte aux autorités luxembourgeoises.

L’instruction judiciaire se poursuit actuellement sous l’autorité du juge d’instruction compétent.

Le parquet rappelle enfin que toute personne mise en cause dans une procédure pénale bénéficie de la présomption d’innocence jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire définitive.

