RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

EKABE-Annonce"Domadder hat kee gerechent"

Claude Zeimetz
D'Martine Hansen reagéiert bei RTL op d'Annonce, datt bei der EKABE vun Abrëll 2027 u keng Lëtzebuerger Mëllech méi soll verschafft ginn.
Update: 28.05.2026 19:30
© RTL

De franséische Grupp Lactalis huet en Donneschdeg den Owend, per Schreiwes vun enger Kommunikatiounsagence, offiziell dat confirméiert, wat mer Iech gemellt haten. D'Decisioun, fir vum anere Joer u keng Lëtzebuerger Mëllech méi bei der EKABE ze verschaffen, wier virum Hannergrond vu strukturelle Changementer um internationale Mëllechmaart ze gesinn.

Déi "industriell, logistesch a kommerziell Aktivitéiten" vum Produktiounssite zu Eescheler wier awer net a Fro gestallt. D'EKABE gehéiert zanter 1989 zu der franséischer Multinationale. Eng 68 Produzenten hu bis elo hir Mëllech op Eescheler geliwwert, wou se dann agedéchst gëtt fir weider verschafft ze ginn zu Ram, Kéis an aner Produiten. Domadder soll also vum 1. Abrëll u Schluss sinn.

Lactalis engagéiert sech am Schreiwes, dat RTL op Nofro hi krut, bis den Oflaf vum aktuelle Kontrakt Enn Mäerz d'nächst Joer weiderhin am Dialog mat de Produzenten ze stoen an zesummen ze kucken, wéi een hir Aktivitéite weiderféiere kéint.

Martine Hansen: "Dramatesch Situatioun"

D'Informatioun en Donneschdeg de Moien am Comité bei der EKABE war fir de ganze Secteur eng kal Dusch. Nieft de concernéierte Produzente sinn och de President vun der Landwirtschaftskummer Christian Hahn an d'Landwirtschaftsministesch Martine Hansen kal erwëscht ginn. D'Vertrieder vun der EKABE/Lactalis haten en Donneschdeg de Mëtteg eng Entrevue mat der CSV-Ministesch. Ëm wat et goe géif, ass d'Martine Hansen awer réischt deen Ament selwer gewuer ginn.

Reaktioun Martine Hansen op EKABE-Annonce
D'Landwirtschaftsministesch reagéiert bei RTL op d'Annonce, datt bei der EKABE vun Abrëll 2027 u keng Lëtzebuerger Mëllech méi soll verschafft ginn.

Um RTL-Mikro huet d'Ressortministesch déi aktuell Entwécklung "dramatesch" genannt. Dramatesch fir déi betraffe Mëllechbaueren, déi investéiert hunn. Et hätt ee lo 56 Millioune Liter, wou een net wéisst, wouhin domadder. Positiv fënnt d'Ministesch, datt d'EKABE sech bereet gewisen hätt, fir de Kontrakt eventuell zu engem spéideren Datum auslafen ze loossen. De Ministère géif op alle Fall do hëllefen, wou e kann. Sou direkt kéint een awer net ganz vill ënnerhuelen.

Et gëtt schwéier, e Repreneur ze fannen

De President vun der Landwirtschaftskummer Christian Hahn erkläert, datt d'Liwwerquantitéite vun den EKABE-Baueren 10 bis 15 Prozent vun der järlecher Mëllechproduktioun hei am Land ausmaachen. Dat wier einfach ze vill, fir datt d'Mëllech einfach sou vun der Luxlait zum Beispill geschléckt kéint ginn.

D'Landwirtschaftskummer wëll de concernéierte Bauere bäistoen a kucken, wat méiglech Piste wieren. Datt et lo méi bëlleg gëtt, fir Mëllech aus Frankräich zu Eescheler weider ze verschaffen, amplaz déi lokal Mëllech ze benotzen, kann de Christian Hahn net wierklech gleewen.

Eng lokal Produktioun vun de kuerze Weeër gesäit op alle Fall anescht aus. Respektiv stellen d'Leit, déi sech bewosst fir lokal Lëtzebuerger Produiten decidéieren, sech definitiv eppes aneres drënner fir. De Christian Hahn gëtt dann och ze bedenken, datt duerch sou Decisiounen de Risiko besteet, datt de Lëtzebuerger Client dann och manner EKABE kafe wëll.

D'Ministesch empfänkt déi betraffe Baueren e Méindeg. Deen Dag ass och owes eng Krisereunioun hannert zouenen Dieren zu Jonglënster, wou de Point soll gemaach ginn.

Liest dozou och:

Krisesëtzung aberuff
Vun 2027 u keng Lëtzebuerger Mëllech méi an EKABE-Produiten?

Am meeschte gelies
Fra 2014 dout a Bidde fonnt
Verurteelten duebele Mäerder wéinst Mord u Mamm inculpéiert
Video
Groussbrand zu Bollendorf-Weilerbach (D)
Awunner gi gewarnt wéinst Asbest-Stëbs no Brand an der Äifel
Krisesëtzung aberuff
Vun 2027 u keng Lëtzebuerger Mëllech méi an EKABE-Produiten?
61
Invité vun der Redaktioun (28. Mee) - Romain Schmit
D'Präishaussë "fléien eis ronderëm d'Oueren"
Video
Audio
23
38 Grad zu Paräis erwaart
Interministeriell Reunioun a Frankräich wéinst der Hëtzt
2
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Hëtzt a Sonn
Wat dat aktuellt Wieder fir d’Landwirtschaft bedeit
Video
Audio
No Groussbrand virun zwou Wochen am däitschen Bollendorf
Warnung virun Asbest-Risiko veronséchert
Video
Audio
Fotoen
Den CGDIS mellt
Zwee Bränn an zwee Accidenter en Donneschdeg am Nomëtteg
Vereedegung am Juni
Ben Streff wëll an der Chamber "300 Prozent ginn" fir d'LSAP
Video
7
Suite Affär Wilmes
De Parquet huet eng preliminär Enquête géint den Dokter Wilmes opgemaach
Déi Lénk
Regierung hätt keng konkret Mesurë geholl, fir besser géint d'Hëtzt op der Aarbechtsplaz virzegoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.