An der rumänescher Stad Galati ass géint 1 Auer e Freidegmoien eng russesch Dron an eng Residence ageschloen an do explodéiert. Zwou Persoune goufe liicht blesséiert. Rumänien ass jo esouwuel Member vun der EU, ewéi och vun der NATO.
De Verdeedegungsministère zu Bukarest schwätzt vun enger dynamescher Situatioun. Et wieren zwee F16-Kampfjette gestart, fir de Loftraum nom Tëschefall ze kontrolléieren.
Russland huet an der Nuecht op e Freideg de Süd-Weste vun der Ukrain nees mat Dronen a Rakéiten ugegraff. Op rumänescher Säit geet een dovun aus, dass eng vun dësen Dronen vun hirem geplangten Trajet ofkomm ass.
Zanter dem Ufank vum Krich an der Ukrain ass et schonn Dosende Mol passéiert, dass russesch Dronen an de rumänesche Loftraum agedronge sinn. Et ass bis e Freideg awer nach net virkomm, dass eng dovun an engem Wunngebai ageschloen ass. E Freideg heescht et an deem Kontext vum rumäneschen Ausseministère, dass den Tëschefall eng seriö an onverantwortlech Eskalatioun säitens Russland géing duerstellen. Et hätt een den NATO-Generalsekretär informéiert a gefrot, dass den Transfert vun Anti-Drone-Systemer a Richtung Rumänien méi séier géif passéieren.