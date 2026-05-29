RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

57. EditiounDëse Weekend ass nees d'Marche Internationale zu Dikrech

RTL Lëtzebuerg
E Samschdeg an e Sonndeg ass et nees esou wäit: am Norde vum Land ginn d'Wanderschong gestréckelt!
Update: 29.05.2026 15:47
© Ketty a Rom Hankes

Et ass schonn déi 57. Editioun vun der Marche Internationale, déi zu Éiere vum Jang dem Blannen ofgehale gëtt, an all Joer nees Wanderer aus aller Welt ulackelt. D'Marche Internationale huet eng laang Traditioun, déi op d'Joer 1968 zeréckgeet. Deemools gouf zu Lëtzebuerg den obligatoresche Militärdéngscht ofgeschaaft. Fir sech net aus den Aen ze verléieren, hunn eng Rei Leit decidéiert, sech eemol d'Joer fir ee groussen Trëppeltour ze gesinn. Esou ass den Arméismarsch entstanen, un deem deemools 268 Persounen deelgeholl hunn.

Antëscht sinn et all Joer Dausende Wanderer aus aller Welt, déi deelhuelen. 2024 sinn zum Beispill eng 1.500 US-Zaldoten aus Polen ugereest, fir matzetrëppelen. Ma den Event ass fir all Mënsch, net just fir d'Militär. D'Membere vun der Arméi an d'Ziviliste, déi mattrëppelen, kënnen tëscht dräi verschiddene Wanderweeër wielen: 40 Kilometer, 20 Kilometer oder 12 Kilometer. Déi verschidde Parcourse kënnt Dir Iech hei ukucken.

Weider Infoen fannt Dir op marche.lu.

Wéi gëtt d'Wieder?

Och wann et elo déi ganz Woch sonneg war - wien de Weekend matDëse Weekend ass nees d'Marche Internationale zu Dikrechtrëppelt, sollt seng Reejackett net vergiessen. Aktuelle Previsiounen no mussen d'Marcheuren e Samschdeg am Nomëtteg domadder rechnen, naass ze ginn. De Reeradar weist aktuell, dass tëscht 14 a 15 Auer éischt Donnerwiederen den Norde vum Land wäerten treffen. Bis an d'Nuecht era kënnt et ëmmer nees zu Schaueren, respektiv Donnerwiederen. Et gëtt dann och zimmlech schmeier, well tëscht 25 an 30 Grad gemellt sinn.

Och e Sonndeg ass punktuell déi eng oder aner Schauer méiglech, woubäi et awer am Laf vum Nomëtteg éischter dréchen dierft bleiwen. Och d'Temperature si méi agreabel bei 22 bis 27 Grad.

D'Fotosgalerien vum leschte Joer kënnt Dir Iech hei ukucken

Marche Internationale de Diekirch, 1. Dag: Grouss Galerie (14.6.25)

Trotz der Hëtzt hu sech d'Ketty an de Rom Hankes et sech net huele gelooss, d'Leit, déi e Samschdeg an der Géigend vun Dirkech ënnerwee waren, ze begleeden - mat hire Kameraen. Hei hir Fotoandréck.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Marche Internationale de Diekirch, 2. Dag: Grouss Galerie (15.6.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Marche Internationale de Diekirch, 1. Dag: Um 40-km-Parcours (14.6.25)

D'Galerie fänkt u mat engem klenge Best-of vun 10 Fotoen, dono geet et chronologesch weider mat Andréck vun ënnerwee vum 40-km-Parcours um Samschdeg - vun Dikrech op Gilsdref, erop op Brouderbour, erof op Bettenduerf, weider iwwer Longsdref a Bëttel op Veianen an dunn iwwer Furen, Tandel an d'Bleesbréck hannescht op Dikrech.
The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.
© Christophe Hochard / RTL
© Christophe Hochard / RTL
© Christophe Hochard / RTL
© Christophe Hochard / RTL
© Christophe Hochard / RTL
© Christophe Hochard / RTL
© Christophe Hochard / RTL
© Christophe Hochard / RTL
© Christophe Hochard / RTL
© Christophe Hochard / RTL

Marche Internationale de Diekirch, 2. Dag: Éischt Andréck (15.6.25)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Am meeschte gelies
EKABE-Annonce
"Domadder hat kee gerechent"
Video
67
Suite Affär Wilmes
De Parquet huet eng preliminär Enquête géint den Dokter Wilmes opgemaach
Indextranche erfält op den 1. Juni
Paien a Pensioune klammen ëm 2,5%
48
No Groussbrand virun zwou Wochen am däitsche Bollendorf
Warnung virun Asbest-Risiko veronséchert d'Leit
Video
Audio
Fotoen
Barrage am Futtball
Mäertert-Waasserbëlleg wënnt a bleift an der 1. Divisioun
Fotoen
2
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
A Portugal festgeholl
Fra gouf wéinst Mënschenhandel a Prostitutiounsreseau u Lëtzebuerg ausgeliwwert
Täter sinn op engem Moto fortgefuer
Zu Ettelbréck krut eng Persoun den Handy aus dem Grapp gerappt
Huet Passanten op engem Tramsarrêt ugepöbelt
Alkoholiséierte Mann koum no enger Kontroll an den Arrest
Koum mat Blessuren an d'Spidol
Chauffer vun E-Trottinett kollidéiert ënner Drogenafloss mat Camionnette
CGDIS
Accidenter zu Eech an op der Aire de Wasserbillig, Daach vun Haus zu Schieren a Brand
Fotoen
Am Hôpital Intercommunal zu Stengefort
Preventiounsmesure géint Hëtzt am Alter
Video
Fotoen
1
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.