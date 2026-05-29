Et ass schonn déi 57. Editioun vun der Marche Internationale, déi zu Éiere vum Jang dem Blannen ofgehale gëtt, an all Joer nees Wanderer aus aller Welt ulackelt. D'Marche Internationale huet eng laang Traditioun, déi op d'Joer 1968 zeréckgeet. Deemools gouf zu Lëtzebuerg den obligatoresche Militärdéngscht ofgeschaaft. Fir sech net aus den Aen ze verléieren, hunn eng Rei Leit decidéiert, sech eemol d'Joer fir ee groussen Trëppeltour ze gesinn. Esou ass den Arméismarsch entstanen, un deem deemools 268 Persounen deelgeholl hunn.
Antëscht sinn et all Joer Dausende Wanderer aus aller Welt, déi deelhuelen. 2024 sinn zum Beispill eng 1.500 US-Zaldoten aus Polen ugereest, fir matzetrëppelen. Ma den Event ass fir all Mënsch, net just fir d'Militär. D'Membere vun der Arméi an d'Ziviliste, déi mattrëppelen, kënnen tëscht dräi verschiddene Wanderweeër wielen: 40 Kilometer, 20 Kilometer oder 12 Kilometer. Déi verschidde Parcourse kënnt Dir Iech hei ukucken.
Och wann et elo déi ganz Woch sonneg war - wien de Weekend matDëse Weekend ass nees d'Marche Internationale zu Dikrechtrëppelt, sollt seng Reejackett net vergiessen. Aktuelle Previsiounen no mussen d'Marcheuren e Samschdeg am Nomëtteg domadder rechnen, naass ze ginn. De Reeradar weist aktuell, dass tëscht 14 a 15 Auer éischt Donnerwiederen den Norde vum Land wäerten treffen. Bis an d'Nuecht era kënnt et ëmmer nees zu Schaueren, respektiv Donnerwiederen. Et gëtt dann och zimmlech schmeier, well tëscht 25 an 30 Grad gemellt sinn.
Och e Sonndeg ass punktuell déi eng oder aner Schauer méiglech, woubäi et awer am Laf vum Nomëtteg éischter dréchen dierft bleiwen. Och d'Temperature si méi agreabel bei 22 bis 27 Grad.
Trotz der Hëtzt hu sech d'Ketty an de Rom Hankes et sech net huele gelooss, d'Leit, déi e Samschdeg an der Géigend vun Dirkech ënnerwee waren, ze begleeden - mat hire Kameraen. Hei hir Fotoandréck.
Marche Internationale de Diekirch, 1. Dag: Um 40-km-Parcours (14.6.25)
D'Galerie fänkt u mat engem klenge Best-of vun 10 Fotoen, dono geet et chronologesch weider mat Andréck vun ënnerwee vum 40-km-Parcours um Samschdeg - vun Dikrech op Gilsdref, erop op Brouderbour, erof op Bettenduerf, weider iwwer Longsdref a Bëttel op Veianen an dunn iwwer Furen, Tandel an d'Bleesbréck hannescht op Dikrech.
