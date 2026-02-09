RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Punkt-fir-Punkt Probleemer op der Uni.luWat sinn d'Virwërf a gëtt et e systeemesche Probleem?

Michèle Sinner
Nodeems d'Uni.lu zanter e puer Méint ëmmer nees an de Schlagzeile steet, huet d'Michèle Sinner d'Reprochen an den aktuelle Stand vun der Affär an engem Punkt-fir-Punkt zesummegefaasst.
Update: 09.02.2026 20:02
Punkt-fir-Punkt zu de rezente Reprochë géint d'Uni.lu
Nodeems d’Uni.lu zanter e puer Méint ëmmer nees an de Schlagzeile steet. Huet d’Michèle Sinner d’Reprochen an den aktuelle Stand vun der Affär an engem Punkt-fi

Zanter dem leschten Hierscht steet d’Uni Lëtzebuerg reegelméisseg an de Schlagzeilen. Dat well Mataarbechter bei Journalisten ënnert anerem Harcèlement a Mobbing denoncéieren. An, datt sech bei de Promotiounen a Rekrutementer net un d’Prozedure gehale géif. Virun zwou Woche waren d’Héichschoulministesch Stéphanie Obertin an de Recteur Jens Kreisel dowéinst och an der zoustänneger Chamberkommissioun. D’Michèle Sinner huet am Punkt-fir-Punkt am Journal op RTL Télé Erklärunge ginn.

Wat ass drun un de Virwërf?

Ech hu mer e puer spezifesch Fäll ugekuckt. Do geet et ëm Rekrutementer an Promotiounen. Déi sinn op der Fakultéit fir Droit, Economie a Finanzen. Do steet engersäits de Virworf am Raum, datt Leit net promovéiert goufen, well sech eng Persoun géint de Wëlle vun der Doyenne vun där Fakultéit, fir d’Wale fir de Conseil universitaire opgesat huet. An datt d’Doyenne dowéinst géint d’Prozeduren an d’Promotioun agegraff hätt. An dat anert ass e Rekrutement fir Associate Professor, deen de Recteur Jens Kreisel huet missen annuléieren.”

No der Analys vu ganz villen Ënnerlagen an Dokumenter: Wat ass deng Konklusioun?

No deem, wat ech gesinn hunn, sinn déi Leit, déi Probleemer denoncéieren, ganz credibel. Bei deenen enge wäert iergendwann d’Verwaltungsgeriicht decidéieren. Ma och deen anere Fall ass gutt dokumentéiert: do hat ee Kandidat, deen net an ee Virstellungsgespréich geruff gouf, Plainte beim zoustännege Bureau vun der Uni gemaach. Dee Büro ass selwer zur Konklusioun komm, datt Feeler geschitt sinn. An zwar am Ëmgank mat den Interessekonflikter. Mee et goufen och Krittäre benotzt, fir d’Kandidaten ze sënneren, déi géint d’Prozedure waren.”

Dat sinn effektiv eenzel Fäll. Huet de Recteur net awer Recht, wann en dorop hiweist a seet, et géif kee systeemesche Probleem?

Datt ech just eenzel Fäll gekuckt hunn, schléisst anerer net aus. Ech hunn nämlech versicht, aner Leit ze kontaktéieren. Mee déi haten Angscht viru Repressioun. A systeemesch ass awer d’Fro, wéi d’Unishierarchie op esou Probleemer reagéiert. A bei dem annuléierte Rekrutement, vun deem ech geschwat hunn, do weist sech: Si reagéiert net gutt. Ech hunn der Uni dozou eng Rei Froe geschéckt. Notamment, fir auszeschléissen, datt d’Virstellungsgespréicher net awer mat deene Kandidaten aus deem annuléierte Prozess géife gefouert ginn. A fir ze wëssen, ob déi Proffen, déi Schold sinn, datt den éischten Tour annuléiert gouf, nees wieren, wann d’Plaz nei ausgeschriwwe gëtt. Dorops krut ech, no villem Hin- an Hier, vun der Uni keng Äntwert. Si hu mer du geschriwwen, si géifen näischt méi soen, bis déi verschidden Auditte gemaach wieren.”

Wien näischt ze verstoppen huet, kéint déi Froen also beäntwerten?

Nawell. Dat anert, wat ech wärend menger Enquête gesinn hunn, dat ass, wéi d’Hierarchie an hire Reuniounen iwwert Leit schwätzt, déi Probleemer an der Press denoncéieren. An och iwwert d’Press selwer. Dat ass net schmeechelhaft, an do gouf och diskutéiert, ob ee sollt Diffamatiounsplaintë maachen. Et gouf jo och en oppene Bréif verëffentlecht, fir d’"Unisgemeinschaft” z’ënnerstëtzen. D’Iniciatrice dovun huet sech d’lescht Woch bei de Kolleege vum 100,7 opgereegt, elo géife just wéinst journalisteschem Drock Auditte gemaach ginn. Dofir stellen ech fest, datt déi Leit awer e “besonnescht” Verständnis vu Meenungsfräiheet hunn. A vun den Checks and Balances an enger Demokratie. D’Uni krut och elo fir dräi Joer e Budget vun zwou Milliarden Euro. Dat sinn der Allgemengheet hir Steiersuen. Do hätt ech alt gemengt, dann hätt d’Allgemengheet och e Recht, no ze kucken, wat mat deene Milliarde geschitt. Dat kléngt alles net no engem Environnement, an deem et méiglech ass, Kritik ze üben - ouni eng op den Deckel ze riskéieren.”

De Jens Kreisel huet sech op de Conseil universitaire beruff, fir ze soen, et géif kee systeemesche Probleem, do si jo gewielte Vertrieder vu Fakultéiten a Studenten dran.

“Jo, mee ech géif do op de Geschichtsprofesser Benoit Majerus verweisen, deen d’lescht Woch op de Sozialreseaue reagéiert huet. Hien huet justement drop higewisen, datt an deem Conseil meeschtens unanime ofgestëmmt gëtt. An datt ee vun de Konflikter, déi mer beschwat hunn, domat ugefaangen huet, datt sech eng Persoun géint de Wëlle vun der Doyenne opgestallt hat, fir an dee Conseil gewielt ze ginn. Datt déi dat net wollt, dofir hunn ech Beleeger gesinn. Dat ass jo dann eng wierklech oppen an demokratesch Wal, wa just déi sech däerfen opstellen, déi der Doyenne gefalen.”

D’lescht Woch huet d’Ministesch jo nach ugekënnegt, datt de Ministère elo selwer ee Audit iwwert d’Gouvernance vun der Uni maache léisst. Wäerten déi dann Opklärung bréngen?

Ech sinn do skeptesch. Deen Audit, deen nämlech déi Prozedure soll ënnersichen, déi de Rekrutement an d’Promotioune betreffen, dee gëtt d’Uni selwer an Optrag. An do huet déi iewescht Hierarchie vun der Uni decidéiert, wat gekuckt gëtt. Si ass de Client fir den Audit. Si bezilt och. Dat heescht, si kontrolléiert sech quasi selwer. An dofir ass deen Audit schonn decredibiliséiert, ier et lass geet.”

Et gëtt och Leit, déi sech Suerge maachen, wat d’Konsequenze fir de Fuerschungsstanduert Lëtzebuerg sinn.

Wann een et ganz graff vereinfacht, dann ass d’Fro, déi hei gestallt ass, ob op der Uni virun allem Leit viru kommen, déi sech mat de Cheffe gutt halen. Ob et déi sinn, déi Carrière maachen a Fuerschungsgelder kréien. Oder déi, déi gutt an hirer Aarbecht sinn, och wa se net onbedéngt mam Chef oder der Cheffin d’accord sinn? An engem Milieu wéi der Fuerschung, wou haaptsächlech mat CDDen hantéiert gëtt, ass déi Fro ëmsou méi kriddeleg. Dobäi ass et keen Naturgesetz, datt dem Chef säi Fifi déi beschte Fuerschung mécht. A wa sech ronderëm schwätzt, datt zu Lëtzebuerg Rekrutementer oder Promotioune gedréint géifen, oder gemobbt an harceléiert géif, jo firwat sollen dann déi exzellent Talenter aus dem Ausland hei hi kommen, déi mer sichen?”

Liest dozou och nach:

Pressiounen op der Uni
PHD-Studente fille sech obligéiert, Bréif ze ënnerschreiwen
No Manif a Presseberichter iwwer Probleemer am Personalmanagement
Deputéiert zweiwelen un Onofhängegkeet vu geplangtem "externen" Uni-Audit

Am meeschte gelies
Epstein-Affär
Norwegesch Diplomatin Mona Juul huet demissionéiert
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Schi Alpin: Gold fir d'Schwäiz an der Team Kombinatioun
0
NFL- Super Bowl
Seahawks wannen Defense-Schluecht géint d'Patriots
2
Invité vun der Redaktioun (9. Februar) - Jean-Claude Muller
"Eis ass och dru geleeën, fir gesond a gutt Uebst ze produzéieren"
Video
Audio
42
Am Alter vun 78 Joer
De fréiere Riichter Prosper Klein ass e Freideg gestuerwen
7
Weider News
Deiere Wunnraum
Aus dem Foyer op d’Strooss? Vill Flüchtlinge fäerten ëm hiren Ënnerdaach
Video
CGDIS mellt dräi Blesséierter
Auto op der Kopp op der A13 Richtung Schengen a Kollisioun tëscht Ell a Réideng
Versichten Iwwerfall op Stater Fast-Food-Restaurant
Onéierleche menacéiert ee vum Personal mat enger Sprëtz
Konzept fir Toilettë mat engem oppene Beräich ronderëm d'Lavaboen.
Educatiounsministère preziséiert
Neit Konzept fir Lycées-Toilettë soll fir méi Sécherheet a manner Vandalismus suergen
Video
Fotoen
No Reprochë wéinst ë.a. Mobbing
Centre National de l'Audiovisuel wëll fir Kloerheet suergen
Kee mam Auto mathuelen
Mann am Raum Bäreldeng op der Flucht
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.