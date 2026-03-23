RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

PolicebulletinAlkoholiséierte Chauffer um Fridhaff gemellt, zu Dummeldeng gepëtzt

RTL Lëtzebuerg
E Sonndeg den Owend waren zwee Automobilisten erwëscht ginn, déi ze vill Alkohol gedronk a sech trotzdeem hannert d'Steier gesat hunn.
Update: 23.03.2026 12:29

Wéi d’Police mellt, gouf hinnen e Sonndeg am Nomëtteg en Automobilist an der Rue de Colmar-Berg zu Miersch gemellt, dee wuel ze vill gedronk hätt. Kuerz drop huet eng Patrull de Chauffer konnten untreffen a kontrolléieren. Duerch dat positiivt Resultat vum Alkoholtest hunn d’Beamten e provisorescht Fuerverbuet ausgestallt.

De selwechten Owend gouf e Chauffer op der Héicht vum Fridhaff gemellt, deen am Zickzack ënnerwee war a bal en Accident hat. Um Parking vum Parc Hotel zu Dummeldeng konnt den Automobilist schlussendlech gestoppt ginn. Och dëse Chauffer huet däitlech alkoholiséiert geschéngt, wouduerch d’Beamten en Alkoholtest mat him gemaach hunn. Och hei war d’Resultat positiv an de Chauffer huet de Permis missen ofginn.

Am meeschte gelies
Quai 4 an der Avenue Monterey
Bus-Arrêten an der Stad suerge weider fir Probleemer
Video
21
Municipales a Frankräich
Sozialiste setze sech zu Paräis an zu Marseille duerch
14
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Gläichspill tëscht Stroossen a Biissen, Racing mat Last-Minute-Victoire zu Rouspert
Video
Fotoen
6
43. Editioun vum Festival des Migrations
Vill Leit a gutt Stëmmung an der Luxexpo
Video
Fotoen
9
Muechtwiessel a Rheinland-Pfalz
CDU gewënnt Landtagswal däitlech virun SPD
Video
Weider News
Hate bei engem Abrochversuch eng Waasserleitung beschiedegt
D'Police huet zwee presuméiert Abriecher festgeholl, ee war zoppnaass
Deel vu Beliichtung war erofgefall
Diddelenger Schwämm muss temporär zoumaachen
0
Police investéiert weider an hire Fuerpark
81 nei BMW X3 gi bannent den nächste Méint geliwwert, et sinn alles Bensinner
Fotoen
20
Ministère fir Gesondheet a sozial Sécherheet mellt
Houschtsirop "Toularynx Dextromethorphan" zréckgeruff
Zeienopruff no Farerflucht
Eng Persoun e Sonndeg zu Rëmerschen ugestouss - Gesicht gëtt no donkelem VW
Europäeschen Haftbefeel
E Freideg am Nomëtteg konnt zu Clierf eng Persoun verhaft ginn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.