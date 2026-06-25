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Ausernanersetzung op Tankstell zu SchëfflengAlkoholiséierte Sträitmécher beleidegt Polizisten a kënnt an den Arrest

RTL Lëtzebuerg
E Mëttwoch de Mëtteg war engem Mann zu Schëffleng net just d'Hëtzt net gutt komm, mä wuel och den Alkohol. No engem Sträit op enger Tankstell koum de Mann an den Arrest.
Update: 25.06.2026 12:46
Symbolbild
© Maxime Gonzales/ RTL Archiv

Wéi d'Police schreift, war hinnen e Mëttwoch de Mëtteg e Sträit op enger Tankstell an der Rue Denis Netgen zu Schëffleng gemellt ginn, bei deem een involvéierte Mann blesséiert gi war. Op der Plaz hunn d'Beamten an d'Rettungsdéngschter dräi Persounen an ee beschiedegten Auto ugetraff.

Eng vun de Persounen hat däitlech ze vill Alkohol gedronk. Well den onkooperative Mann, deen d'Poliziste beleidegt huet a wéinst sengem Zoustand eng Gefor fir sech an anerer war, hunn d'Beamten decidéiert, hie mat an den Arrest ze huelen. Donieft gouf hie wéinst Beamtebeleidegung protokolléiert.

Permis zu Dikrech agezunn

Zu Dikrech hat iwwerdeem eng Fra an der Nuecht op en Donneschdeg ze vill gedronk a sech trotzdeem hannert d'Steierrad gesat. Virop war si bei der Place Guillaume gemellt ginn. Wéi d'Polizisten d'Automobilistin kuerz drop kontrolléiert hunn, war den Alkoholtest positiv. Si huet de Fürerschäi missen ofginn.

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