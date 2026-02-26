RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Mobbing am Centre national de l'audiovisuel?All Form vu Mobbing ass inakzeptabel, betount de Kulturminister

Dany Rasqué
"All Form vu Mobbing ass inakzeptabel", dat huet de Kulturminister Eric Thill e Mëttwoch an der Chamberkommissioun ënnerstrach, wou hien an den Direkter vum Centre National de l'audiovisuel explizéiert hunn, wouhier - an hiren Aen- d'Reprochë kommen, déi et den Ament géint den CNA gëtt.
Update: 26.02.2026 08:02
© CNA Archivbild (Facebook)

D’Reprochë waren an der Lescht an der Press an dofir hunn de Minister an den Direkter gemengt, et wier gutt vu sech aus an d’Kulturkommissioun vun der Chamber ze goen. Anescht wiere se och invitéiert ginn, well déi Gréng hate schonn eng Demande gemaach. Den Eric Thill huet virop explizéiert, datt den CNA an engem Transformatiounsprozess ass an datt et dowéinst zu Diddeleng eng Rei Defie gëtt. Mat Mobbing, seet de liberale Minister, soll een net liichtfankeg ëmgoen.

Mobbing am CNA? / Reportage: Dany Rasqué

“Vun deenen insgesamt 62 Mataarbechter a Mataarbechterinnen hunn zwou Persounen, an deem se eng formell Protektiounsprozedur an deem Kontext initiéiert, dat heescht konkreet, dass bis ewell zwou Persoune gesot hunn, dass déi Affer vun Harcèlement gi sinn an hunn deementspriechend eng Prozedur lancéiert. Dat ass am ganzen Zäitraum ofgelaf vun Dezember 2023 bis haut.”

Zwee Mataarbechter, déi eng Prozedur lancéiert hunn, mee et kann een net ausschléissen, datt net jiddereen déi Energie oder dee Courage hat. Den David Wagner vun déi Lénk huet aner Zuelen, och wann dat keng offiziell Prozedure sinn.

“Mir kruten eeben eng Zuel genannt vun ongeféier zéng, wéinstens zéng Leit, déi e Signalement gemaach hunn. Bon, duerno, Dir wësst jo wéi schwéier et ka sinn an enger Struktur, da mécht een, da léisst ee vläicht d’Saach sinn an esou weider, well ee keng weider Problemer wéilt hunn an esou weider. Mee wann dat esou wier, wann dat stëmmt, datt zéng Signalementer gemaach gi wieren, dann ass dat och schonn e Problem. Mir wäerte jo och iwwert déi Leit, déi Persounen, déi op engem Responsabilitéitsposten zënter September 2023 demissionéiert hunn, mir wäerten och nach deemnächst an enger anerer Kommissioun diskutéieren.”

Dat ware véier Persounen. De Minister sot no der Kommissioun, datt eng vun hinnen an d’Pensioun gaange wier an eng sech an eng aner Verwaltung versetze gelooss hätt. Op alle Fall sinn déi Leit fortgaangen, nodeems am Kader vum Transformatiounsprozess aus zéng Responsabilitéitsposten der véier gemaach goufen. Déi Missiounen, déi dem LSAP -Deputéierte Georges Engel ze denke ginn.

“Wann ee vun deenen 10 Poste à responsabilité ausgeet, da si véier Leit, déi dann op eng aner Plaz ginn, da sinn dat 40%. Dat ass, fannen ech, enorm vill. An dat ass och kee gutt Zeeche fir den CNA. Wann et do aner Ursaache ginn, da muss een dat analyséieren. Mee wann et Ursaache sinn, dass et wierklech Dysfonctionnementer sinn oder dass et net gutt am CNA schaffen ass, da mengen ech muss een dat ganz, ganz séier analyséieren.”

De Kulturminister huet am Mäerz d’lescht Joer eng Etüd maache gelooss, fir ze kucken, wéi zefridden d’Mataarbechter sinn an déi Momentopnam war net an all de Beräicher gutt. Den Eric Thill nennt d’Kommunikatioun, d’Participatioun an d’Transparenz. Et gëtt och nach eng Analys vun de psychosoziale Risike gemaach an et gëtt e Comité d’accompagnement geschaaft. Ob deen elo d’Léisung fir all Problem ass, ass vu bausse schwéier ze soen, esou déi gréng Deputéiert Djuna Bernard.

“Ech mengen, dass et zumindest net verkéiert ass, fir do e Begleetgremium en place ze setzen, och nach eng Kéier, fir dat e bësse méi Distanz, e bësse méi vu Bausse kënne mat ze begleeden an ze kucken an da letztendlech kann esou e Comité d’accompagnement, wann ee Saache feststellt, souwuel a Gespréicher mat der Direktioun wéi och mat de betraffene Mataarbechter, och duerno dem Ministère, déi néideg Recommandatioune maache fir effektiv d’Situatioun ze verbesseren.”

An enger weiderer Kommissiounssëtzung kréien d’Deputéiert nach zousätzlech Erklärungen iwwer d’Étude de satisfaction, déi zejoert gemaach gouf. Déi Sëtzung ass awer an engem Huis Clos.

Am meeschte gelies
Kläpperei am Michel Lucius
14 Joer jonk Schülerin mat Messer blesséiert, mannerjäreg presuméiert Täterin koum op Schraasseg
Kee mam Auto mathuelen
Police sicht no Accident zu Rammerech no Zeien a flüchtegem Chauffer
Video
Fotoen
Viru Futtballtraining an Niedersachsen verschwonnen
Vermësst Kanner vun 9 an 10 Joer zu Lëtzebuerg fonnt
Wilmes-Affär
Expertin vum Ministère wier déi bescht, sou d'Martine Deprez
Video
Geständnes am Epstein-Skandal
Bill Gates gëtt Affär mat zwou Fraen zou a bereit "grousse Feeler"
Fotoen
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Parquet freet Verdueblung vun der Strof
Notaire hätt Hierkonft vu Suen net gepréift bei Immobiliekaf
Audio
15 nei Petitiounen online
Verkaf vun Hamstere soll verbuede ginn, Adaptatioun vu Schoulvakanzen an iwwerdaacht Äispist am Norden
4
CGDIS
Kichebrand zu Habscht an zwee Accidenter mat am Ganze 4 Blesséierten
Nationale Futtball
Swift Hesper muss Maurice Deville ronn 250.000 Euro nobezuelen
Audio
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Äerdlach verschléckt zwee Gefierer u Kräizung am US-Bundesstaat Nebraska
LIVE
Invité vun der Redaktioun (26. Februar)
Xavier Bettel, Ausseminister
Video
Audio
2
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.