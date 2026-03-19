Nei op MyGuichet.lu All kommunal Facturen aus de leschte 5 Joer op enger sécherer Plattform

Dat vereinfacht d’Administratioun am Alldag, well een net méi tëscht verschiddene Systemer muss wiesselen.

De Service gouf zesumme vum Staat, de Gemengen an IT-Acteuren entwéckelt, fir eng kloer an zentral Iwwersiicht ze bidden – och wann een geplënnert ass oder mat méi Gemengen ze dinn huet.

D’Zil vun dësem neien Outil ass, d’Digitaliséierung virunzedreiwen an d’Administratioun méi einfach, séier a méi praktesch fir d’Bierger ze maachen.

Dës nei Funktioun ass just eng éischt Etapp – an Zukunft solle nach weider digital Servicer dobäikommen.

Hei d’Schreiwes:

MyGuichet.lu centralise désormais les factures communales (19.03.2026)

Communiqué par : ministère de la Digitalisation / ministère des Affaires intérieures / Syndicat intercommunal de gestion informatique / Ville de Luxembourg / Syndicat des villes et communes luxembourgeoises

Simplifier les démarches administratives du quotidien: c’est l’objectif de la nouvelle fonctionnalité lancée sur la plateforme sécurisée MyGuichet.lu. Cette nouvelle fonctionnalité peut être activée via guichet.lu/factures-communales. Les citoyens peuvent désormais consulter toutes leurs factures communales, sur cinq ans, depuis un portail unique, clair et sécurisé.

Un nouveau catalogue de services pensé pour simplifier la vie des citoyens

Depuis le 9 février, la plateforme MyGuichet.lu propose un nouveau service qui permet aux citoyens de retrouver, en un seul endroit, l’ensemble de leurs factures communales des cinq dernières années.

Développée conjointement par le Syndicat intercommunal de gestion informatique (SIGI), la Ville de Luxembourg et le Centre des technologies de l’information de l’État (CTIE), cette évolution répond à un besoin simple et concret: disposer d’une vue claire et centralisée de ses factures communales, y compris en cas de déménagement ou de relations avec plusieurs communes. Stéphanie Obertin, ministre de la Digitalisation, explique: «MyGuichet.lu est une plateforme d’échange entre les administrations et les citoyens assurée par le CTIE, qui permet désormais, de recevoir les factures communales via eDelivery.»

Un accès unique, clair et sécurisé

Grâce à ce nouveau service mis en place, les citoyens peuvent désormais consulter facilement leurs factures communales, sans devoir naviguer entre plusieurs systèmes ou plateformes.

Les factures distribuées via les systèmes communaux sont accessibles directement sur MyGuichet.lu, offrant une expérience utilisateur fluide, dans un environnement numérique déjà largement adopté par les citoyens. Philippe Meyers, président du SIGI, ajoute: «C’est un grand succès pour l’ensemble des partenaires de pouvoir offrir un service uniforme à tous les citoyens de toutes les communes du pays, au sein d’une même plateforme que celle des démarches étatiques. Cela démontre à la fois la capacité technique et la volonté politique de collaborer en faveur de la simplification administrative, au bénéfice du citoyen. Les derniers chiffres de nos 99 communes membres illustrent clairement l’intérêt des citoyens pour des solutions simples, accessibles et sécurisées, et nous encouragent à poursuivre dans cette voie. En effet, le taux d’adoption ne cesse d’augmenter: nous comptons actuellement 8.908 citoyens ayant adhéré au service.»

Un service pour tous

Cette évolution s’adresse à tous les résidents, ainsi qu’aux clients non-résidents ayant une relation administrative avec au moins une commune luxembourgeoise.

Elle concerne l’ensemble des administrations communales, confirmant la volonté des partenaires d’offrir un service numérique cohérent et homogène à l’échelle nationale. Patrick Goldschmidt, échevin à la Ville de Luxembourg, explique: «Avec la mise en œuvre de cette nouvelle fonctionnalité via myguichet.lu, la Ville de Luxembourg renforce son approche Smart City pour des services plus simples et accessibles à tous. Cette nouvelle fonctionnalité complète l’offre déjà disponible sur e-services.vdl.lu et témoigne de notre engagement constant en faveur de la digitalisation au bénéfice des citoyens.»

Une collaboration au service de l’innovation publique

Ce projet illustre la capacité des acteurs publics à innover ensemble pour proposer des services numériques concrets, utiles et centrés sur l’usager. Serge Hoffmann, vice-président du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises (Syvicol), ajoute: «Au nom de Syvicol, je tiens à féliciter tous les acteurs pour la concrétisation de ce projet qui permettra aux 100 communes de faire parvenir les factures aux citoyens de manière plus simple. Cette étape est importante pour la poursuite de la numérisation et de la simplification administrative, car la génération des factures sera désormais plus aisée et surtout moins chronophage.»

Une première étape vers de nouveaux services

La mise en ligne de cette fonctionnalité marque une nouvelle étape dans l’évolution des services communaux numériques. D’autres développements viendront enrichir l’offre de MyGuichet.lu dans les mois à venir.

Léon Gloden, ministre des Affaires intérieures, conclut: «2026 est l’année des communes. Récemment, nous avons lancé l’initiative de la future plateforme COSMOS – communes, syndicats, ministères, offices sociaux – qui vise à renforcer et simplifier l’échange entre l’État et les communes. Avec la consultation centralisée des factures communales sur MyGuichet.lu, une autre étape importante vers une simplification administrative au profit des usagers est franchie.»