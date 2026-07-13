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CGDIS mellt 10 Asätz wéinst BrännAn der Nuecht op e Méindeg huet et an enger Industriehal zu Zolwer gebrannt

RTL Lëtzebuerg
D'Rettungsdéngschter vum CGDIS ware vun e Sonndeg op e Méindeg wéinst enger ganzer Partie Bränn am Asaz.
Update: 13.07.2026 06:39
© Marc Hoscheid

Kuerz viru 4 Auer an der Nuecht op e Méindeg huet an der Rue Gadderscheier zu Zolwer eng Industriehal gebrannt. Am Asaz fir d'Feier ze läschen, waren d'Pompjeeë vum Zenter SaDiff, vu Péiteng a vu Käerjeng. Och d'Ambulanciere vum Zenter SaDiff waren op der Plaz, et gouf awer keng Persoun beim Brand blesséiert.

E Sonndeg den Owend waren d'Ekippe vum CGDIS iwwerdeem 9 Mol am Asaz wéinst Bränn. Ënnert anerem hat Gréngs gebrannt, e Container, eng Poubelle an eng Eisebunnsschinn. Zu Esch um Boulevard Kennedy hat et ausserdeem an engem Haus gebrannt.

De CGDIS mellt dann och nach een Accident e Sonndeg géint 19:40 Auer um CR157 tëscht Alzeng a Réiser. Hei war e Motocyclist gefall, gouf dobäi awer net blesséiert. Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Hesper an d'Ambulanciere vu Mamer.

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