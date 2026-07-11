Schéckt eis Är Froen!"Dir hutt d'Wuert" zum Thema Mesurë géint d’Hëtzt

An eisem leschten "Dir hutt d’Wuert" virun der Summerpaus wëlle mir vun Iech wëssen: Wéi gitt Dir doheem mat der Hëtzt ëm? Wat funktionéiert gutt? Wou feelt et nach u Léisungen? A wéi fënnt een de richtegen Equiliber tëscht Klimaanlagen a Ventilateuren engersäits, a méi nohaltege Mesuren - wéi gudder Isolatioun, Photovoltaik oder méi Gréngs - anerersäits?
Bei eis am Studio sinn de Fenn Faber an d’Sarah Juchems vun der Klima-Agence, déi Iech mat Rot an Dot zur Säit stinn.
Rufft eis un e Méindeg de Moien um 1330 oder schreift eis elo schonn iwwert de Formulaire op rtl.lu. Eis Emissioun "Dir hutt d’Wuert" iwwert Mesurë géint d’Hëtzt leeft e Méindeg de Moien direkt no de Noriichten um 8 Auer.
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