Éischt Reunioun vun der TripartiteEnergiepräisser a Kafkraaft erhalen, Inflatioun bremsen

Pierre Jans
Et gouf sech och Gedanke gemaach, wéi een d‘Landwirtschaft kéint ënnerstëtzen, déi jo duerch massiv Präishausse vum Dünger geplot ass.
Update: 02.06.2026 19:04
Am Sennenger Schlass war en Dënschdeg déi éischt Reunioun vun der Tripartite, bei där d‘Regierung mat de Gewerkschaften an dem Patronat zesummekomm ass.

Den éischten Dag vun der Tripartite (2.6.26)

Nieft enger Presentatioun vum Statec, hunn d‘Sozialpartner hir Vuen op déi aktuell Situatioun presentéiert. Als Regierung hätt een doropshin eng Rei Propositiounen op den Dësch geluecht, fir déi gemeinsam Probleemer unzegoen, esou de Premier Luc Frieden an engem éischte Statement no der Reunioun.

An deem Kontext goufe Mesuren diskutéiert, fir d‘Energiepräisser ze bremsen an d‘Kafkraaft z‘erhalen. Dat méiglecherweis iwwert Steiermesuren, esou de Premier. Donieft soll d‘Dekarboniséierung mat zousätzlechen Hëllefe bei Renovatiounen oder bei Bauten virugedriwwe ginn. Weider hätt ee sech Gedanke gemaach, wéi een d‘Landwirtschaft kéint ënnerstëtzen, déi jo duerch massiv Präishausse vum Dünger geplot ass.

D'Tripartite am Sennenger Schlass: Dag 1 (2.6.26)

D‘Sozialpartner wéilte méiglechst séier virukommen, esou nach de Luc Frieden. D‘Gewerkschaften an d‘Patronat hu sech an enger éischter Reaktioun zefridde mat de Gespréicher gewisen, déi konstruktiv verlaf wieren.

E Mëttwoch de Mëtteg ginn d‘Gespréicher virun. Deen Ament soll iwwer verschidden Aspekter vum Wunnengsbau an dem soziale Mindestloun geschwat ginn. Donieft soll iwwer d‘Besteierung vun de Betriber diskutéiert ginn.

