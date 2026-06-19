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Parquet deelt matBis ewell goufen 19 Persounen am Kader vun der Caritas-Affär verhaft

RTL Lëtzebuerg
De Parquet huet e Freideg de Mëtteg den aktuelle Stand vun den Ermëttlungen an der Caritas-Affär publizéiert.
Update: 19.06.2026 15:40
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Ufank Juni war et jo d'Nouvelle, datt eng 41 Joer al Fra zu Roum am Kader vun der Bedruchsaffär festgeholl ginn ass. Si steet ënnert dem Verdacht, eng zentral Roll gespillt ze hunn beim Detournement vun den 61 Milliounen Euro. Lëtzebuerg hat d'Fra iwwer en europäeschem Mandat d'arrêt gesicht.

Eng weider Persoun wier a Frankräich festgeholl ginn, präziséiert de Parquet. Si wier antëscht un déi Lëtzebuerger Autoritéiten ausgeliwwert ginn. D'Ermëttlunge géinge weiderlafen. Am ganze wieren bis ewell 19 Persoune festgeholl ginn, déi iwwer en internationale Mandat d'arrêt gesicht goufen.

Communiqué du parquet de Luxembourg en relation avec l’affaire de détournement de fonds au détriment de la Fondation Caritas

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