Ufank Juni war et jo d'Nouvelle, datt eng 41 Joer al Fra zu Roum am Kader vun der Bedruchsaffär festgeholl ginn ass. Si steet ënnert dem Verdacht, eng zentral Roll gespillt ze hunn beim Detournement vun den 61 Milliounen Euro. Lëtzebuerg hat d'Fra iwwer en europäeschem Mandat d'arrêt gesicht.
Eng weider Persoun wier a Frankräich festgeholl ginn, präziséiert de Parquet. Si wier antëscht un déi Lëtzebuerger Autoritéiten ausgeliwwert ginn. D'Ermëttlunge géinge weiderlafen. Am ganze wieren bis ewell 19 Persoune festgeholl ginn, déi iwwer en internationale Mandat d'arrêt gesicht goufen.