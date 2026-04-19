RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

CGDISBlesséierten no Kollisioun tëscht zwee Autoen tëscht Rodange an Déifferdeng

RTL Lëtzebuerg
De CGDIS mellt um Samschdegowend ee Blesséierten an engem Accident tëscht zwee Autoen um CR176, wärend et parallel zu e puer Bränn uechter d'Land koum.
Update: 19.04.2026 08:32
© Laurent Weber

De CGDIS mellt ee Blesséierten an engem Accident tëscht zwee Autoen, dat um CR176 vu Rodange op Déifferdeng um 22.44 Auer. D’Sekuristen aus dem Asazzenter Suessem-Déifferdeng a vu Péiteng waren op der Plaz.

Donieft koum et zu sëllege Feier uechter d’Land. An der Rue des Prunelles zu Zéisseng huet kuerz viru 17 Auer e Samschdeg en Haus gebrannt. D’Ekippen aus der Stad a vun Hesper waren am Asaz, blesséiert gouf keen.

Kuerz virun 20 Auer huet e Bam an der Rue de la Gare zu Méischtref gebrannt. D’Pompjeeë vu Bettenduerf waren op der Plaz, fir sech ëm d’Feier ze këmmeren.

Zu Déifferdeng an der Rue Emile Mark huet um 21.15 Auer eng Poubelle gebrannt, hei waren d’Pompjeeën aus dem Asazzenter Suessem-Déifferdeng op der Plaz. En änlechen Asaz gouf et kuerz virun Hallefnuecht an der Avenue J.F. Kennedy zu Ettelbréck, wou d’Ekippen aus der Nordstad sech drëm gekëmmert hunn.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.