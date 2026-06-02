RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Waasserschued am Belval PlazaE geplatzte Rouer um Daach ass schold 

Christophe Hochard
En Tëschefall um Weekend gouf et am Akafszenter um Belval. Botzaarbechte sinn am gaangen. Verschidde Geschäfter bleiwen zou.
Update: 02.06.2026 18:50

Waasserschued am Belval Plaza (2.6.26)

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

An der Nuecht vun e Sonndeg op e Méindeg koum et zu engem Waasserschued am Belval Plaza. Ausgeléist gouf dësen duerch en technesche Probleem. Am Communiqué, deen un d'Press goung, ass ze liesen, datt um Dach vum Zenter e Waasserrouer geplatzt wär. Déi technesch Servicer wären direkt intervenéiert fir de Site an d'elektresch Installatiounen ze schützen.

Um Méindeg konnt den Akafszenter no enger Inspektioun fir d'Clienten normal opmaachen.

RTL war sech e Bild vun der aktueller Situatioun maachen. Wann een duerch d'Mall spadséiert geséit een ablécklech nach Trace vun dësem Virfall.

Plaffongen déi duerch d'Waasser eng brongelzeg Faarf kritt hunn, Rolltrapen a Lifter déi net a Betrib sinn. Gitteren déi den Zougang groussraimeg zu dëse verspären. Op ville Plaze geséit een d'Personal botzen. Ewéi zum Beispill Fënsteren oder Lifter. 

 Déi meescht Butteker hunn op. Mat Ausnam vun zwee. Um Rez-de-Chaussée ass de "Yogurtlandia" betraff. Um leschte Stack d'Indoorkannerspillplaz "Hello Kids".

Vum Parking Sous-Terrain kennt een den Ament net iwwer de normale Wee (Rolltrapen, Lifter) an de Shopping Zenter. Et muss ee grénge Feiler nogoen. Déi lotsen d'Clientë bei de grousse Lift dee fir d'Fournisseure geduecht ass.

Um Schluss vum Communiqué ass nach ze liesen, datt den Akafszenter zu de normalen Horairen op ass an déi Responsabel entschëllegen sech bei hirer Clientèle fir dëse Mëssel.

Am meeschte gelies
Meteolux warnt
Donnerwiederen, Knëppelsteng a Wandvitesse bis 70 km/h méiglech
Barrage am Futtball
No 14 Eelefmeteren: Walfer huet de längeren Otem a schéckt Kanech an d'Éierepromotioun
Audio
Fotoen
8
Deier Vakanz duerch Cyberkrimineller
Wéi eng Hotel-Reservatioun zur Fal ka ginn
10
Invité vun der Redaktioun (2. Juni) - Claude Turmes
"Stroum muss méi bëlleg bleiwen ewéi Gas!"
Video
Audio
97
Police sicht no Zeien
Falsche "Keefer" mécht falsch "Iwwerweisung" - Auto gouf awer ni bezuelt
Weider News
Éischt Reunioun vun der Tripartite
Energiepräisser a Kafkraaft erhalen, Inflatioun bremsen
Fotoen
0
Vill ze di fir d'Secouristen
Aacht Blesséierter bei am Ganze fënnef Accidenter op eise Stroossen
Serie Nuetsschicht
Nuets ass d'Schaffen am Hafen zu Mäertert méi geféierlech wéi am Dag
Video
All éischte Mëttwoch am Mount
D'Stad Esch bitt elo e gratis Service d'accueil et d'informations juridiques un
Wéinst Generalstreik a Portugal
Luxair-Flich op Lissabon a Porto vum Mëttwoch sinn op en Donneschdeg verréckelt
Ënner anerem 11 Mol Handy um Steier
46 Infraktioune bei grousser Verkéierskontroll an der Stad
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.