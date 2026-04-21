RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (21. Abrëll) - Carole MullerD'Betriber brauchen "elo" Mesuren, net eréischt an e puer Méint

Annick Goerens
En Dënschdeg de Moie war d'Situatioun an de Lëtzebuerger Betriber Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
Update: 21.04.2026 09:39
En Dënschdeg de Moien ass d’Situatioun an de Lëtzebuerger Betriber Theema an der Emissioun “Invité vun der Redaktioun”.

D’Hausse vun de Pëtrolspräisser ass definitiv e Problem fir all Secteur. Mee natierlech ass den Impakt virun allem fir den Transport ganz direkt. Eréischt méi spéit reperkutéiere sech d’Präisser dann och an de Servicer oder am Commerce. Dat sot d’Carole Muller en Dënschdeg de Moien als eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Presidentin vun der Luxembourg Confederation, fënnt dass d’Lëtzebuerger Politik elo och misst reagéiere fir e Kader ze schafen, nodeems souwuel Däitschland wéi och Frankräich scho Mesurë geholl hunn, fir hir Betriber z’ënnerstëtzen. Et wier een europäesche Kader gesat ginn, an Däitschland hätt zum Beispill decidéiert, fir jiddereen ze ënnerstëtzen an de Kader maximal auszenotzen. Natierlech hätt een och scho Kontakt opgeholl mam Wirtschaftsministère. An et wéisst een, dass si dru schaffen, mee et géing een hoffen, dass et elo séier geet, well de Problem wier elo do, an net eréischt an e puer Méint.

Kënnen d’Betriber sech op Präishaussen preparéieren?

D’Betriber kéinte sech net vill op dës Haussë preparéieren. Stockéiere kéint een zwar bei verschidde Matières premièren, mee dacks géing ee souwisou à long terme kafen. Wichteg wier elo, dass d’Betriber vun Ufank u kucken, fir d’Haussen an hir Käschten mat anzemëschen. Doduerch géingen natierlech d’Margen erofgoen, mee no enger gewëssener Zäit, hätt een als Betrib keng aner Méiglechkeet, wéi d’Hausse vun de Käschten och un de Client weiderzeginn. Vill Betriber wieren zwar och schonn an der Energietransitioun dran, mee dat géing net heeschen, dass se net nach ganz vill vun de Pëtrolspräisser ofhänken.

Ëmmer méi grouss Betriber maache Faillitte

Vill Suerge maachen iwwerdeems d’Faillitten. An zwar net wéinst den Zuelen, déi wieren nämlech, wann een op e ganzt Joer kuckt, éischter réckleefeg. 2021 goufen et 242 Faillitten an 2025 93 Faillitten, preziséiert d’Carole Muller. Méi problematesch wier, dass et grouss Betriber sinn, déi hir Dieren zoumaachen. Tëscht 2019 an 2021 hätt een 1.000 Plaze verluer pro Joer. Mee an de leschten 2 Joer hätt een op d’mannst 3.000 Plaze pro Joer verluer.

“An dat soll am Fong méi eng Zuel sinn, déi eis Angscht mécht a wou mer mussen drop kucke, wéi onbedéngt d’Unzuel vu Faillitten.”

Et wiere virop Betriber am Bausecteur, déi hir Dieren zougemaach hunn. Dat léich méi u strukturelle Problemer am Logement, wéi Problemer an der Ekonomie. Zanter der Covidkris géing manner gebaut ginn, mee wann et elo Muer nees géing unzéien, dann hätt een e Problem, well et einfach u Leit feelt. Och hei wier d’Politik gefuerdert, sou d’Invitée.

Sozialdialog: Mir mussen nees mateneen um Dësch sëtzen

D’Carole Muller ass och Generaldirektesch vu Fischer an vun nächstem Joer u vun Panelux. Wa si fir hir Betriber kuckt, da géing mat engem Index am Juni plus enger Hausse vum Mindestloun vun 3,8 Prozent wéi se den Ament um Dësch läit, da wier dat esou, wéi wa si einfach vu Januar 2027 un 38 Leit méi am Betrib hätt, déi si misst bezuelen. Aktuell hätt si e bësse méi wéi 1.000 Leit. Dat wiere bal 4 Prozent. Dat hätt een Impakt op de Betrib, däers misst ee sech bewosst ginn. D’Generaldirektesch vu Fischer fäert, dass vill kleng Betriber dat net kéinte stemmen an definitiv hir Präisser wäerte mussen erhéijen, fir kënne rentabel ze bleiwen. Och dofir wier et elo einfach wichteg, dass all Mënsch um Sozialdialog Deel hëlt, fir dass e kann fonctionéieren.

“Komm mir sëtzen eis erëm un den Dësch, mir mussen erëm matenee schwätzen”, egal ob mat enger Tripartite oder net.

Ëmmer manner Bäckereien: dat läit un de Gewunnechte vun de Leit

Zanter 2020 ginn et 14 Prozent manner Leit, déi am Bäcker-Secteur schaffen. Dat léicht dorun, dass ee sech ebe misst un d’Gewunnechte vun de Leit upassen. De Client kéint eben haut seng Baguette net méi just beim Bäcker kafen, mee och am Supermarché oder op der Tankstell.

“An ech mengen doduerch, well en da vläicht gären op eng Plaz geet, wou en alles keeft, geet do éischter d’Zuel vun de Venten erop an da sinn natierlech manner kleng Bäckereien do.” Konkurrenz wier awer gutt fir d’Geschäft an dofir wier et och wichteg, dass déi kleng Bäckereien, Metzleren a Caféen net verschwannen, mee am Stadzentrum erhale bleiwen. Dat wier awer och de Client, deen dat decidéiert.

Problematesch bleift et iwwerdeems fir qualifizéiert Leit ze fannen. An der Vente hätt ee keng Problemer, mee wann ee spezifesch Bäckeren, Patissieren oder an der Technik Leit sicht, da géing et scho méi schwéier ginn, sou d’Carole Muller.

Invité vun der Redaktioun: Carole Muller

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d’Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.