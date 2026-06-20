E Freidegnomëtteg krut d'Police e Gefier gemellt, dat op der A3 géing duerch d'Rettungsgaass fueren. D'Beamte konnten dëst kuerz drop stoppen. Wéi si de Chauffer kontrolléiert hunn, ass hinnen e Cannabisgeroch opgefall. En Drogentest, dee beim Chauffer gemaach gouf, war dann och positiv. D'Beamten hunn e provisorescht Fuerverbuet verhaangen.
Géint 1:50 Auer an der Nuecht op e Samschdeg krut d'Police dann e Gefier gemellt, dat a Schlaangelinnen iwwer d'A7 géif fueren. Eng Patrull huet de Won gestoppt an de Chauffer kontrolléiert. Den Alkoholtest war positiv an och hei gouf et e provisorescht Fuerverbuet.